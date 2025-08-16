Ontiveros desvela cuál es su estado antes del estreno liguero del Cádiz CF

El Cádiz CF encara un fin de semana ilusionante con el arranque oficial de la temporada 2025-26. El conjunto amarillo alza el telón el estadio Nuevo Mirandilla el domingo 17 de agosto con el partido contra el Mirandés que pretende sacar adelante para comenzar con buen pie.

La pretemporada llega a su fin para dar paso al inicio de la competición con el objetivo de llegar lo más lejos posible. El Cádiz CF repite presencia en Segunda División con la intención de dar alegrías a una afición que espera lo mejor de su equipo después de unas últimas dos campañas decepcionantes.

El cuadro gaditano afronta el estreno del campeonato con la plantilla aún en construcción, como la mayoría de sus rivales, incluido el propio Mirandés. El entrenador, Gaizka Garitano, no busca excusas y apuesta por la victoria aunque advierte de que para ello es necesario ofrecer un buen rendimiento. A pesar de que aún falta efectivos por llegar, el técnico dispone de cierto margen para confeccionar una alineación de garantías.

Javier Ontiveros está llamado a ser de nuevo uno de los futbolistas que lleven el peso en ataque. Su irrupción en el Cádiz CF el pasado curso no puede ser más positiva. Fue el máximo goleador del equipo con 11 tantos (diez en la Liga y uno en la Copa del Rey) y el que dio más asistencias (seis), aunque su rendimiento bajó en la segunda parte de la Liga debido a una lesión.

El marbellí tuvo que parar a principios del pasado mes de mayo y sus problemas físicos condicionaron el desarrollo de la pretemporada que ahora llega a su fin. Se perdió algunos amistosos y tuvo que hacer un trabajo específico aunque en las últimas semanas se emplea con sus compañeros. Fue titular en el encuentro ante el Córdoba del Trofeo Carranza (jugó 64 minutos).

Pese a las dificultades, el malagueño llega en estado óptimo al bocinazo de salida de la Liga. El propio Ontiveros desveló cuál es su situación justo antes del comienzo del torneo de la regularidad. Desde su cuenta de X lanzó un mensaje breve pero contundente en el que expresó sus ganas de que comience a rodar el balón, además de asegurar que está preparado para jugar (salvo incidencia en el entrenamiento del sábado).

"¡Que empiece el juego! Estoy listo". Así se manifestó Ontiveros el viernes, con ganas de poner su juego al servicio del equipo y con la ambición de sumar los primeros tres puntos de la temporada. Su mensaje recibió numerosas respuesta de apoyo por parte de aficionados cadistas.