Por qué tiene tanto mérito el triunfo del Cádiz CF sobre el Atlético de Madrid

El Cádiz CF sale a flote cuando más complicado lo tiene. Tras el vapuleo sufrido en Vallecas (5-1), el calendario le deparaba un exigente partido contra el Atlético de Madrid en el 12º capítulo del campeonato. Aunque el cuadro rojiblanco llegaba al estadio Nuevo Mirandilla con un desgaste acumulado por su reciente compromiso de ‘Champions’, no dejaba de ser un poderoso adversario (tercer clasificado) con el cartel de favorito.

La trayectoria de uno y otro no invitaba al optimismo. El Cádiz CF no conocía la victoria en casa y el Atlético no sabía qué significaba perder como visitante (cinco triunfos y un empate). El conjunto anfitrión fue capaz de rebelarse contra las cifras y contra la lógica para tumbar a uno de los grandes con una actuación coral que sólo puede ser calificada de sobresaliente, como corresponde cuando un pequeño completa una gesta con la que pocos contaban.

¿Por qué David se impuso a Goliat? Son varios los factores que llevaron a los gaditanos a celebrar por fin su primer triunfo en el hogar empujados por el persistente apoyo de su fiel afición, un motor en permanente combustión.

Sergio González había anunciado el día antes que su equipo iba a realizar un buen encuentro. Se mostraba convencido el entrenador y acertó de pleno. La clave radicó en que sus jugadores supieron hacer de todo: defender con orden y concentración, circular el balón con inteligencia y golpear arriba como nunca había conseguido esta temporada. Marcó tres goles a un contrincante con fama de consistente que había recibido sólo un par de tantos en el global de sus seis salidas anteriores.

Los jugadores del Cádiz CF tenían el orgullo herido tras la debacle en Vallecas y una semana después se reivindicaron ante un grande, demostraron que nada es imposible por muy difícil que parezca la misión. Funcionaron como un bloque, brillaron en plano individual y mostraron el camino que conduce a la salvación.

Tres puntos valiosos para crecer en la competición y un baño de autoestima que hace mucha falta para continuar en la pelea. Tres puntos que en teoría no entraban en los cálculos pero que sirven para recuperar algunos de los que se quedaron en el camino

¿Cuál es el siguiente paso? Entrar en una dinámica de regularidad, es decir, que las victorias no sean tan espaciadas en el tiempo. Que el equipo amarillo sea capaz de enlazar dos o más triunfos de manera consecutiva que le permitan tomar impulso. Que no tengan que pasar otras seis jornadas para que el Cádiz CF vuelva a ganar. Necesita sumar más triunfos para salir de la zona de descenso y convertir en realidad el reto de la continuidad en la máxima categoría.