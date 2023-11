Por qué ha cambiado de nombre el estadio del Getafe, donde hoy juega el Cádiz CF

El Cádiz CF trata de dar un golpe de efecto el lunes 6 de noviembre en la 12ª jornada de Liga con la difícil, pero no imposible, misión que afronta en el terreno del Getafe.

El conjunto amarillo se enfrenta al cuadro madrileño en el mismo estadio que en las temporadas anteriores cuando ha ejercido de visitante. Pero en esta ocasión comparece en un recinto que ha modificado su nombre hace apenas un mes.

El santuario cadista no es el único que ha cambiado de denominación en los últimos años (de Ramón de Carranza a Nuevo Mirandilla. El estadio del Getafe ha dejado de llamarse 'Coliseum Alfonso Pérez' y se ha quedado como 'Coliseum' sin el nombre del ex futbolista internacional que militó en el Real Madrid, Betis, Barcelona y Olympique de Marsella.

¿Por qué ya no lleva el estadio el nombre del ex jugador que nació en la ciudad ubicada al sur de la Comunidad de Madrid?

El Ayuntamiento, propietario de las instalaciones, decidió retirar el nombre de Alfonso Pérez a principios del pasado mes de octubre tras una declaraciones del ex futbolista en una entrevista en el diario ‘El Mundo’.

Alfonso dijo que "a mí me gustaría cobrar lo de Cristiano Ronaldo, pero no soy tan bueno. Es lo que hay. Cada uno tiene que saber dónde está. No se pueden quejar. El fútbol femenino ha evolucionado, pero deben tener los pies en el suelo y saber que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista hombre".

El ex jugador considera que "no puede ser equiparable para nada el fútbol femenino y el masculino, porque todo va en función de los ingresos que generes y de la repercusión mediática".

Las declaraciones llevaron al Ayuntamiento de Getafe, gobernado por el PSOE y Podemos, a retirar el nombre del ex jugador del estadio que pasó de 'Coliseum Alfonso Pérez’ a ‘Coliseum'.

Desde el Ayuntamiento explicaron que "el consistorio trasladó al club que esta instalación municipal, cedida al Getafe CF, sea un ejemplo para transmitir valores positivos del deportes como la igualdad, la solidaridad y el respeto".

La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, dijo que las ideas de Alfonso Pérez "no caben" en el municipio.

La regidora señaló que "me entristece que diga que sus compañeras de la selección española no tienen de qué quejarse del mundo del fútbol. Ha habido agresiones sexuales, las jugadoras han denunciado actitudes absolutamente machistas y han tenido que reivindicar unas mínimas condiciones laborales, donde he echado de menos que futbolistas tan laureados como Alfonso Pérez hubieran salido a apoyar a sus compañeras".