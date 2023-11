Sergio González explica si es o no una final el partido entre el Getafe y el Cádiz CF

El entrenador del Cádiz CF, Sergio González, no oculta la realidad y es consciente de que la victoria es una cuestión urgente. Después de siete jornadas consecutivas sin conseguirla, el conjunto amarillo lo intentará en el terreno del Getafe el lunes 6 de noviembre.

El técnico habló del encuentro que cierra el 12º capítulo en la rueda de prensa que ofreció el domingo después de la sesión desarrollada en la Ciudad Deportiva de El Rosal.

"El equipo sabe importancia que tiene el partido, tenemos la necesidad de ganar, de recuperar la alegría por un triunfo", indicó el inquilino del banquillo cadista sobre la cita en el Coliseum.

No será un encuentro nada fácil porque "el Getafe compite muy bien, debemos ir con contundencia aprendiendo de los errores que hemos cometido fuera de casa". El técnico no esconde la mala dinámica de su equipo como visitante.

Preguntado por la fama de leñero que tiene el cuadro madrileño, Sergio González se negó a calificar así a un rival del que resaltó sus cualidades. "Me gusta cómo compiten el Getafe y Bordalás, es un equipo que hace muchas cosas bien, defiende y ataca bien, mete muchos centros laterales... Y hace lo que hacemos todos, si tenemos que perder tiempo lo hacemos, si tenemos que acelerar lo hacemos. Compite de una forma sana y no me gusta que se le ponga esa etiqueta. Queremos intentar superarle con nuestras armas".

¿Se puede considerar el partido como una final? El entrenador no llegó a tanto aunque sí subrayó la relevancia del encuentro. "No es una final pero sí es uno de esos partidos que pueden suponer un punto de inflexión. Tener más puntos que jornadas sería un alivio (ahora mismo el Cádiz CF suma menos puntos -10- que jornadas -11-), el hecho de volver a ganar es importante porque es lo que te alimenta y te hace ser mejor".

"Estos partidos son importantes porque te pueden cambiar de dimensión", resaltó el míster. En ese contexto, apostó por "dar lo máximo sabiendo además que el siguiente partido queda lejos" si se aplaza, como así parece, el choque frente al Mallorca.

El Cádiz CF comparece en Getafe después del empate a dos ante el Sevilla en el duelo liguero más reciente. "Haber tenido un 2-0 ante el Sevilla es algo a lo que hay que dar valor. El 2-1 les metió en el partido y tenemos que evitar recibir gol rápido cuando marcamos. Y tenemos que mejorar en las segundas partes".

"Necesitamos una victoria lo antes posible, ganar hace que tengamos una sonrisa. Sabemos la importancia que tiene el partido y estamos centrados en ir a dar lo máximo con fortaleza", finalizó Sergio González.