Los planes del Cádiz CF en el mercado de invierno

El mercado de invierno está en marcha con movimientos desde el comienzo por parte del Cádiz CF. Los responsables deportivos de la entidad tienen claro lo que quieren tanto en posiciones como en futbolistas y en ello están. No pierden un solo segundo.

El plan pasa por la incorporación de tres futbolistas para reforzar la plantilla de cara al exigente esprint durante la segunda vuelta. No hay intención de retocar demasiado. Lo justo es imprescindible. El Cádiz es líder y se dispone a pelear por una de las plazas de ascenso. Quiere hacer en las mejores condiciones.

Tres son los puestos que la entidad pretende apuntalar ahora que se pueden hacer cambios: el centro el campo, el extremo izquierdo y la mediapunta. Este último ya está cubierto con el aterrizaje de Jorge Pombo, cedido por el Real Zaragoza hasta el próximo 30 de junio, con opción de compra por parte del club inquilino del estadio Carranza. El aragonés empieza a trabajar esta semana a las órdenes de Álvaro Cervera e incluso podía debutar de manera oficial el próximo sábado en el partido contra el UD Logroñés de la Copa del Rey.

Para las otras dos posiciones hay nombres encima de la mesa: el mediocentro del Tenerife Aitor Sanz y el extremo del Almería Gaspar Panadero. Los dos comparten problema: para poder enrolarse en el proyecto cadista antes tienen que desvincularse de sus respectivos clubes.

Lo que no tienen en común en su situación actual. Mientras Aitor Sanz es indiscutible en el once del cuadro chicharrero, Gaspar Panadero no entra en los planes del conjunto mediterráneo. El Tenerife en deja salir a su jugador y el Almería en teoría sí le abre la puerta al suyo.

La incorporación de Pombo completa el cupo de 25 fichas en el Cádiz CF. El club había dejado una libre desde el pasado verano. La cuestión radica ahora en quién se marcha si en enero llega uno o dos futbolistas más.

El nombre que más suena para una posible salida es el de Sergio Sánchez. Su vínculo laboral con el club expira al final de la presente temporada salvo que el Cádiz CF ascienda a Primera División, en cuyo caso su renovación sería automática según una cláusula que está recogida en su contrato.

Málaga, Elche y Numancia (sin descartar otras opciones de la categoría de plata) podrían ser el destino como cedido del defensa central, que ha pasado de ser fijo en las alineaciones la pasada temporada a no jugar apenas en la actual (sólo participó los 90 minutos del encuentro contra el Alcorcón en los compases iniciales de la Liga).

La marcha de Sergio Sánchez dejaría una ficha libre, pero si llegan dos jugadores (además de Pombo) debería salir otro futbolista más. Basta comprobar el minutaje de los integrantes del plantel para dar con los candidatos a cambiar de aires.

Yann Bodiger no tendría fácil su continuidad en el caso de que llegue Aitor Sanz u otro mediocentro. La salida del francés sería a priori con el cartel de cedido al tener un año más de contrato (hasta el 30 de junio de 2021) con opción a otro.

En el supuesto de que no se incorpore un centrocampista pero sí un extremo (Gaspar Panadero u otro), entonces tendría papeletas para salir un jugador de ataque que podría ser David Querol o Caye Quintana. El onubense jugó los últimos minutos del choque contra la Ponferradina y el reusense, en el banquillo, no llegó a saltar al césped de El Toralín.