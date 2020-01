El desafío del Cádiz CF en la segunda vuelta

La segunda vuelta ya está en marcha. Es la definitiva, la parte más relevante, cuando hay que echar el resto en pos del objetivo que marca el desarrollo de la temporada. El reto del Cádiz CF es el ascenso a Primera División. La ilusión, también. No puede ser otra la meta dada su condición de alumno aventajado en permanente alianza con el liderato.

Pocos esperaban ver al conjunto amarillo en lo más alto de la clasificación, que aguantase tanto ahí arriba y además con un colchón de ocho puntos en ascenso directo una vez que queda atrás el ecuador del campeonato.

El primer puesto y el margen de puntos le conducen a ejercer el papel de candidato a todo. Se lo gana a pulso semana tras semana. Todos los rivales ven al Cádiz CF como un claro aspirante a la gloria. Es el que tiene más adelantada la tarea.

La cuestión es si el conjunto de Álvaro Cervera podrá mantenerse en zona de ascenso directo, que no ha abandonado desde la apertura del telón de la Liga. El puesto más bajo que ha ocupado ha sido el segundo y la mayor parte del tiempo ha estado ubicado en el pico más elevado, como en el presente que nutre de esperanza el futuro.

La historia reciente refleja que ahora se presenta el tramo más difícil para el Cádiz CF. Desde su regreso a la categoría de plata, hace tres años y medio, el equipo amarillo siempre ha acumulado menos puntos en la segunda vuelta que en la primera. Su recorrido cada año va de más a menos. Así lo recogen la realidad de las cifras.

En la campaña 2016/17, arribó a mitad de curso con una cuenta de 33 puntos y en la segunda vuelta sumó 31. Terminó el torneo de la regularidad en una quinta posición que le valió para disputar el play-off, en el que fue eliminado por el Tenerife.

En la 2017/18, atesoró 39 puntos mediada la temporada pero sufrió un frenazo y no pasó de los 25 en el segundo periodo. Se vino abajo y se despeñó al noveno puesto después de vivir durante casi todo el curso en la zona noble de la tabla. Se quedó fuera del play-off en el último instante.

En la 2018/19, se embolsó 33 puntos en la 21ª jornada y se hizo con 31 en la parte restante para acabar en el séptimo peldaño, a las puertas de la posterior puja.

Todas las temporadas las finalizó el Cádiz CF con 64 puntos después de bajar su rendimiento en la segunda vuelta. En todas estuvo metido de lleno en la contienda por las plazas de acceso a las eliminatorias, aunque las dejó escapar en dos ocasiones arrastrado por la irregularidad en la segunda vuelta.

La situación es inédita en el ejercicio 2019/20. En su nueva etapa en Segunda División A, en la que desarrolla su cuarta temporada, nunca había ocupado el liderato con tanta extensión en el tiempo y menos a estas alturas de la Liga y con la valiosa renta sobre sus perseguidores de sobra conocida.

El desafío del Cádiz CF es no bajar el rendimiento como en años anteriores. En el vestuario saben que es un punto flaco que no quieren se vuelva a repetir. Se trata de no tropezar con la misma piedra.

No parece nada sencillo que el conjunto de Cervera mantenga el ritmo de producción de la primera vuelta, pero si obtiene una buena cosecha tendrá posibilidades de hacer realidad el sueño del ascenso.

Lo que sí tiene a tiro el equipo gaditano es rebasar la barrera de los 64 puntos, su tope en los últimos años, y sobrepasar el listón de los 70. Ir más allá de los 70 supondría sacar el billete al menos para la fase de ascenso. Una cantidad de puntos cercana a los 80 podría impulsar de manera directa al Cádiz CF a la máxima categoría del fútbol español. Y llegar o traspasar los 80 sería un éxito absoluto que se traduciría en el ascenso por la vía rápida sin ninguna duda.