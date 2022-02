Los 'penaltitos' seguirán a la orden del día

La hora de Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), quien este martes ha tomado la palabra para repasar lo acontecido en el mundo del árbitro, donde, sin nombrarlo, hizo referencia a la queja del Cádiz CF, así como a las dos otros clubes.

En compañía de Clos Gómez y Undiano Mallenco, el responsable de los colegiados exteriorizó la inquietud por el trato al colectivo. "Preocupación institucional sobre el respeto a la figura del árbitro. Antes algunos presidentes entraban al vestuario dando patadas, insultando... con el paso del tiempo todo ha cambiado y son las cuentas oficiales los que transmiten el mensaje contra el árbitro. No es lo adecuado ni el vehículo de hacerlo. Lo mejor es hacerlo cara a cara, como a mí me han enseñado. Algunos ya han pasado por mi despacho. Me han explicado los problemas y se han hablado y reconocido los errores, que han sido llevado a los seminarios. Van a venir más dirigentes en los próximos días", indicaba Medina Cantalejo sin apuntar a un club en concreto pero se intuyen que están muchos de los que se han quejado, entre ellos el Cádiz CF.

Y elevaba su tono mostrando gran malestar. "Lo que no podemos es estar con la hipocresía. Si nos quitamos la máscara, nos la quitamos todos. Me preocupa porque el tema va a ir a más. Se roza el insulto en páginas de los equipos y hay algún cafre que cree que a partir de eso tiene barra libre. Ha llegado el momento de decir: 'Ya vale'. Hasta aquí", reiteraba antes de añadir que "no voy a permitir que se manche la imagen del árbitro". "Es lo mismo cuando se comparan manos que son completamente diferentes. Solo pedimos respeto institucional. Me preocupa el aumento de violencia en el fútbol base", que tanto está afectando en los últimos tiempos en la provincia de Cádiz.

"Las presiones no van a hacer cambiar al Comité Técnico de Árbitros; no saben de qué va esto"

Un asunto que señalaba al Cádiz CF y a su presidente, Manuel Vizcaíno, se refería a las presiones de los clubes. "Las presiones no van a hacer cambiar al CTA. No saben de qué va esto. Las actuaciones de los clubes y sus redes se traslada a la violencia en todo el fútbol. Los problemas empiezan en cadetes y juveniles. Claro que me recuerda al pasado cuando nos llamaban borrachos o sinvergüenzas", afirmó.

Otro tema que tiene al Cádiz CF 'encendido' es el de los llamados 'penaltitos' y el comportamiento del VAR. "Sobre las acciones leves en el área, no va a cambiar. También ha habido intervenciones del VAR cambiando decisiones. Somos muy críticos y decimos claramente 'cómo es posible que no hayas pitado este penalti". El VAR ha intervenido en 84 ocasiones, 81 de ellas de manera acertada y otras nueve no realizadas". Muchos de esos 'penaltitos' siguen perjudicando al Cádiz CF.