El Cádiz CF estaría ahora fuera del descenso sin el robo en Mallorca

El partido entre el Mallorca y el Cádiz CF disputado el pasado 5 de febrero en territorio balear supuso un antes y después en la Liga.

El campeonato quedó condicionado por ese encuentro que podía haber supuesto un cambio de rumbo. El conjunto amarillo ganaba 0-1 tras un golazo de Rubén Alcaraz pero el colegiado Carlos de Cerro Grande, con la inestimable colaboración de Alejandro Hernández Hernández a los mandos del VAR, perjudicó claramente al cuadro visitante.

Dos penaltis, no uno, dos penaltis contra el Cádiz CF que no existieron alteraron el marcador. El Mallorca jugó mejor pero sólo pudo marcar con dos penas máximas que no lo fueron. De no haber sido señaladas, el equipo gaditano podía haber ganado el encuentro.

El desarrollo del torneo quedó adulterado con ese partido entre dos rivales directos que supuso un frenazo en el avance del Cádiz CF. Es la única derrota liguera desde el aterrizaje de Sergio González en el banquillo cadista.

El Cádiz CF no tiene otro remedio que mirar al frente y centrarse en lo que tiene por delante para continuar en la pelea por la salvación, pero no conviene olvidar aquel partido que a la postre puede condenar a los amarillos a Segunda División.

Aquel partido ha alterado tanto la Liga que, de no haber sufrido el Cádiz CF ese arbitraje de enorme escándalo, ahora mismo estaría fuera de ala zona de descenso y con mayores posibilidades de lograr el objetivo.

El Mallorca ocupa la 16ª plaza con 26 puntos y el Cádiz CF la 18ª con 20. Si esos tres puntos de marras disputados en Son Moix hubiesen sido para los gaditanos, la situación sería bien distinta.

En ese caso, el Cádiz CF y el Mallorca estarían empatados a 23 puntos, con los amarillos en la 17ª posición (fuera del descenso) y los bermellones en la 18ª porque en ese supuesto los amarillos tendrían a su favor el goal average particular.

En ese escenario, el Cádiz CF no estaría con el agua al cuello como ahora, sin margen de error y obligado a no fallar en Granada para no quedarse atrás en la pugna por la salvación. Con esos tres puntos que le quitaron en Mallorca, estaría a sólo uno del cuadro nazarí.

Las cifras demuestran el daño causado al equipo amarillo por Del Cerro Grande y Hernández Hernández. Por eso el cadismo está tan indignado con los arbitrajes mientras la Federación provoca con designaciones como la de Alberola Rojas en el reciente duelo ante el Getafe.