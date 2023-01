Un partido trampa para el Cádiz CF ante el peor equipo de la Liga: las cifras de uno y otro

Se puede decir que el Cádiz CF afronta un partido trampa contra el Elche en el estadio Nuevo Mirandilla el lunes 16 de enero (17ª jornada de Liga). Es uno de los pocos encuentros que el conjunto amarillo parte a priori con el cartel de favorito dado los números que presentan uno y otro en lo que va de temporada.

El Cádiz CF tiene que lidiar con la presión en un encuentro que porta la etiqueta de importante porque puede suponer su salida de la zona de descenso en el caso de hacer los deberes delante de su fiel hinchada.

Las cifras favorecen con claridad a los gaditanos. Todos los números le sonríen. Demasiado bonito como para fiarse. Precisamente por eso puede ser un partido harto complicado.

Los historia es un factor aliado del Cádiz CF, que ha disputado 23 duelos como local ante los franjiverdes con un balance de 16 victorias, cinco empates y sólo dos derrotas.

Más allá de los antecedentes, que sirven de referencia, las cuentes del presente son positivas para los de casa y negativas para los foráneos. Los amarillos acumulan cuatro meses sin perder su feudo. Se han hecho fuertes en su estadio aunque se atascaron ante el Almería (1-1) en el último choque en el antiguo Carranza.

Al crecimiento del Cádiz CF como anfitrión se une la debilidad del Elche lejos de su campo como así reflejan los datos. Hundido en la cola en la clasificación general con cuatro puntos, sólo dos los ha sumado en su salidas (2-2 ante el Valencia y el Espanyol).

El conjunto ilicitano es, por tanto, el peor visitante del campeonato. Dos empates y media docena de derrotas es su saldo como viajero, con seis goles a favor y 20 (más del triple) en contra. Marca un promedio de menos de uno y recibe 2,5 por partido.

El último de la fila no sólo no ha ganado un partido en lo que va de temporada sino que además ha recibido gol en todos los encuentros fuera y en el Martínez Valero. Esas cifras obligan al Cádiz CF a no quedar mal, aunque los amarillos no son precisamente fiables en ataque.

De hecho, se ven las caras los equipos menos anotadores: 10 tantos lleva el Elche en 16 capítulos y 11 los de Sergio González, que pretende aprovechar su condición de locales para dar el paso al frente que llevan buscando desde hace tiempo.

El Elche lleva un récord negativo de entrenadores esta temporada. Hasta cinc técnico se han sentad en el banquillo, dos de ellos de modo provisional. Arrancó el curso Francisco, destituido después de siete jornadas. Alberto Gallego estuvo un partido antes del aterrizaje de Jorge Almirón, que duró cinco capítulos. El ex del Cádiz CF Sergio Mantecón (director deportivo de los franjiverdes) dirigió al equipo un encuentro antes de la contratación de Pablo Machín, que busca el milagro desde hace un par de jornadas.