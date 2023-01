Manuel Tafallé: qué significa el Cádiz CF para él y su deseo para esta temporada

Manuel Tallafé es el artista gaditano homenajeado en el cartel del partido entre el Cádiz CF y el Elche CF, correspondiente a la 17ª jornada de LaLiga Santander. Con una trayectoria intachable a sus espaldas, el actor gaditano atendió a los medios del club durante su visita al Nuevo Mirandilla para explicar sus sensaciones tras el reconocimiento mostrado por la entidad amarilla.

Tallafé aseguró que, para él, "es maravilloso aparecer en el cartel, y es el principio del homenaje, porque el cierre lo haremos el lunes con una victoria del Cádiz CF, que me la va a dedicar todo el equipo, que ya me lo han comentado. Estoy muy ilusionado, la verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Para mí estar en el estadio y pisar el césped... Para mí el estadio tiene la magia de que el olor a césped es inmediato: entras en el estadio y huele a césped, y eso no pasa en todos los estadios de fútbol. Eso lo tiene Cádiz. Estoy muy contento, y espero que lo celebremos con una victoria el lunes, claro que sí".

A nivel personal, y a pesar de que va "a cumplir una cantidad de años importante", se mostró "contento en el sentido de que, gracias a Dios", está "en un momento en el que el trabajo es maravilloso". "He hecho la serie de 'Monos con pistolas' que terminé en octubre, que va del mundo del fútbol. Hago de crítico de fútbol, trabajo en una agencia de fichaje de futbolistas y soy de Cádiz, además, que siempre llevo a Cádiz por delante, es fundamental. El año que viene empezamos otra vez con 'Entrevías'. Estoy muy contento y, para verano, tengo proyectos de teatro. Espero venir a Cádiz también con el teatro, me encanta venir a hacer teatro en mi ciudad", afirmó.

En cuanto al crecimiento del club, y rememorando años pasados, Tallafé explicó que recuerda "cómo era este estadio, se veía el cemento y ahora solamente vemos colores amarillos y azules. El campo está maravilloso. Estoy en un estadio de Primera División, he vivido cuando soñábamos con ser un equipo de Primera. Estoy muy ilusionado con el equipo que tenemos y con este pedazo de estadio y de afición".

Asimismo, y cuestionado por el significado del Cádiz CF, el actor no tuvo dudas al respecto. "El Cádiz CF es el gaditano. Es un equipo que es la tarjeta de identificación del gaditano. He conocido a muchísima gente que, cuando se ha hablado de fútbol, todo el mundo simpatiza con el Cádiz CF, y eso es maravilloso. Es el alma del gaditano, y lo representa muy bien. El que un equipo sea querido a nivel nacional e incluso fuera de España es muy bonito. Y eso lo tiene Cádiz".

Por último, mostró su deseo de que "el Cádiz CF siga en Primera y por encima de la mitad de la tabla. Para el Cádiz CF deseo lo mejor, y estoy convencido de que lo vamos a conseguir y de que este año seguiremos en Primera". "A nivel personal pido trabajo, fundamental, y seguir en mi Cádiz, tener mi casa en Cádiz, que en eso estoy ahora", subrayó.