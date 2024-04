El partido más difícil del Cádiz CF ante el mejor Barcelona: claves para poder conseguir la victoria

El Cádiz CF se prepara para afrontar uno de los desafíos más complicados de la temporada 2023-24. Se enfrenta a todo un Barcelona el sábado 13 de abril en el estadio Nuevo Mirandilla (a partir de las nueve de la noche) con la imperiosa necesidad de la victoria en su desesperada carrera por la permanencia.

La difícil situación en la clasificación obliga al conjunto amarillo a recurrir a la épica para tratar de mantenerse con vida. Ubicado en la 18ª posición, zona de descenso, a tres puntos de la 17ª, no tiene el más mínimo margen de error cuando sólo restan ocho jornadas para el desenlace del campeonato. Tiene que ganar para tratar de acercarse al Celta de Vigo y/o al Rayo Vallecano o en todo caso no quedarse descolgado.

La pregunta es si el Cádiz CF es capaz de tumbar al gigante azulgrana. La historia dice que sí, aunque en contadas ocasiones: tres en los 15 partidos dirimidos en el antiguo Carranza. Es decir, gana uno de cada cinco compromisos.

La cuestión es si en este momento hay lugar a la sorpresa. La normal es una derrota del pequeño ante el grande, pero el encuentro hay que jugarlo y nunca se sabe qué puede suceder. Los anfitriones se juegan la continuidad en Primera División. Los visitantes apuran sus posibilidades en la pelea por el título.

El conjunto culé se presenta en el sur en su mejor momento. Acumula doce encuentros consecutivos sin perder con un balance de nueve victorias y tres empates. Ha ganado los últimos cinco. Un rival temible.

Estas son algunas claves para que el cuadro gaditano pueda contar con opciones de quedarse con los tres puntos:

Desgaste del adversario

El partido irrumpe en medio de la eliminatoria de cuartos de final de la 'Champions' que el equipo de Xavi Hernández dirime frente al PSG. El equipo español venció 2-3 en el choque de ida disputado en París el miércoles 10 de abril y el duelo de vuelta está programado para el martes 16 en la ciudad condal.

Entre un encuentro y otro está la cita en territorio gaditano. El Barcelona apenas tiene respiro y las rotaciones están garantizadas para combatir el cansancio. El once podría estar plagado de no habituales aunque ello no suponga que no tenga un potencial más que sobrado.

Los visitantes encara el partido con al menos cinco bajas. No están disponibles los lesionados Gavi y Balde ni los sancionados Joao Cancelo, Íñigo Martínez y Robert Lewandowski.

El Cádiz CF intenta aprovechar esa circunstancia para apretar en busca de un triunfo que sería de oro en la pugna por la salvación.

Alto ritmo

Al contrario que su oponente, el Cádiz CF ha tenido tiempo más que suficiente para preparar el partido. No compite desde el el pasado 29 de marzo cuando doblegó (2-0) al Granada y por tanto se supone que tiene mayor frescura física que a priori le permitiría imprimir alta intensidad desde el primer instante.

El aspecto físico cobra especial relevancia cuando el rival anda enfrascado en un doble compromiso de 'Champions'. El aspecto mental también es importante. No es fácil mantener la máxima concentración en todos los encuentros.

Una actuación perfecta

Para vencer a un grande, es indispensable que el equipo amarillo raye la perfección con una actuación sobresaliente tanto en el plano colectivo como en el individual. Tiene que sacar a relucir la mejor versión, que todo le salga bien y que el Barcelona sufra una mala noche.

La seguridad defensiva es fundamental para desactivar el abundante caudal ofensivo de un contrincante que destila calidad por todos lados. El reto es dejar la portería a cero y aprovechar las oportunidades en el área contraria.

Partido en el hogar

La mayor parte de las opciones de salvación pasa por lo que el Cádiz CF sea capaz de hacer en casa. Las cuatro victorias que lleva las ha conseguido como local. Si los amarillos se hacen fuertes en su feudo una vez más, quizás puedan dar la campanada.

Se espera un gran ambiente en un partido en el que la afición cadista ejercerá un papel esencial. Se trata de que el Nuevo Mirandilla sea una olla a presión para que los jugadores de Mauricio Pellegrino sientan un apoyo que actúe como combustible a la hora de emplearse sobre el césped.