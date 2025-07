La nueva decisión del Cádiz CF con sus descartes

La pretemporada del Cádiz CF entra esta semana en una fase diferente en la que el equipo pasará a llevar a cabo su habitual concentración. La misma tendrá lugar un año más la localidad de Benalup-Casas Viejas, en cuyo hotel Hotel Fairplay Golf & Spa Resort el equipo establecerá su punto clave durante unos días.

El traslado del Cádiz CF a esta localidad de La Janda lleva consigo la toma de decisiones que no siempre son agradables, aunque en este caso la entidad entiende que es conveniente. Las mismas afectan a aquellos futbolistas que no entran en los planes de Gaizka Garitano y que, por lo tanto, se quedan al margen de este 'stage'. No estarán en Benalup-Casas Viejas ni tampoco participarán en los amistosos contra la UD Las Palmas (el jueves 24 de julio) y el Granada (sábado 26 de julio).

Desde el club se ha dado a conocer una convocatoria de jugadores para las citas de esta semana, por lo que queda claro el grupo que estará en la concentración y los amistosos, y el que seguirá al margen entrenando en las instalaciones de El Rosal.

Los jugadores citados para esta semana son los siguientes: David Gil, Fer Pérez, Víctor Aznar, Rubén Domínguez, Mario Climent, Raúl Pereira, Iza, Víctor Chust, Bojan Kovacevic, Iker Recio, Fali, Samu Almagro, Caicedo, Juan Díaz, Ortuño, Joaquín González, David García, Moussa, Álex Fernández, Suso, De la Rosa, Brian Ocampo, Nico Junior, Borja Vázquez, Obeng, Álvaro García Pascual, Chris Ramos, Roger y Marcos Denia.

Viendo al amplio grupo elegido es una evidencia la ausencia de gente como José Antonio Caro, Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Gonzalo Escalante y Rubén Sobrino, que forman el grueso de los futbolistas que están llamados a abandonar el Cádiz CF. El hecho de no estar en la concentración y de seguir fuera de los amistosos supone otro revés para todos ellos, así como es una nueva manera de mostrarles la puerta de salida.

Por el momento parece que se salvan de la 'quema' Fali y Brian Ocampo, cuya situación ha ido variando a medida que avanzaba la pretemporada y se aferran a esas opciones de poder estar en el proyecto. También influye en favor de ambos que está parado el mercado de llegadas mientras el club no se capaz de 'aliviar' sus cuentas con la marcha de los jugadores que no cuentan para el entrenador.