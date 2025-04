El Cádiz CF se queda sin delantera

Cádiz/Cinco jornadas seguidas sin ganar dieron paso a una victoria que el Cádiz CF necesitaba para romper la mala racha, evitar complicaciones y dar un paso importante hacia la permanencia. El triunfo (1-0) sobre el Sporting de Gijón puso algo de tranquilidad aunque no todo fue felicidad en el estadio Nuevo Mirandilla la noche del pasado vierne 25 de abril.

La victoria dejó daños colaterales. Chris Ramos estaba siendo el protagonista con un buen gol (el único del partido) y un remate que estuvo cerca de ser el segundo, pero de repente tuvo que frenar poco antes de la media hora de juego. El delantero fue atendido en el césped por los servicios médicos, que le colocaron un fuerte vendaje en el cuádriceps de su pierna izquierda.

Pero la realidad era que el ariete no estaba en condiciones de continuar. Corría el riesgo de sufrir una lesión de mayor calado si no paraba a tiempo. El daño exacto aún no se conoce. Puede ser desde sólo un golpe en el mejor caso a una rotura en el peor.

Lo que sí parece complicado es el gaditano pueda estar disponible para el próximo compromiso liguero que traslada al Cádiz CF al Nuevo Arcángel para enfrentarse al Córdoba el próximo viernes 2 de mayo.

Chris Ramos no es el único punta que sale malparado del encuentro ante el Sporting. Carlos Fernández fue suplente y jugó más de veinte minutos en el tramo final. El sevillano fue el único jugador cadista que vio cartulina. El colegiado Rubén Ávalos Barrera amonestó al atacante en el 82 "por emplear el brazo de forma temeraria contra un adversario en la disputa de un balón", según explicó en el acta del partido.

No fue una una tarjeta cualquiera la que enseñaron a Carlos Fernández. Sumó la quinta de la presente temporada 2024-25 y por tanto recibirá la correspondiente sanción por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol.

De cara al duelo contra el Córdoba, Gaizka Garitano no puede contar con Francisco Mwepu (baja por lesión hasta el curso venidero) ni con Carlos Fernández (si se confirma la sanción), y es más que probable que tampoco pueda tener a Chris Ramos. El único delantero que está apto es Roger Martí si no surgen contratiempos a lo largo de la semana. El valenciano fue titular en el choque frente a cuadro asturiano y apunta a repetir en el once en la próxima cita con el Córdoba (38º capítulo).