Gaizka Garitano: "Era importantísimo sacar este partido"

Rueda de prensa del entrenador del Cádiz CF, Gaizka Garitano, tras el triunfo por la mínima sobre el Sporting de Gijón. El preparador vasco se queda con el resultado por encima de todo, aunque admite que en la segunda parte no se ha jugado como era su deseo.

"Teníamos la obligación de ganar y la lesión de Chis nos ha condicionado. No han tenido ocasiones claras pero es verdad que en el segundo tiempo nos ha costado hacer más ocasiones. Pero debíamos ganar por la situación en la que estamos", añadiendo lo clave del triunfo: "Todavía hay que seguir pero tenemos una buena ventaja. Hemos hecho bueno el empate del otro día -en Burgos-, pero necesitábamos ganar. Ha habido un poco de ansiedad pero hemos sacado el partido. Debemos mejorar y pensar en acabar el año bien para iniciar el nuevo año con cambios y un nuevo proyecto. Hemos sacado este partido que era importantísimo. También están viniendo problemas con lesiones que no están siendo fáciles".

El once elegido. "Consideraba que en casa nos faltaba presencia en ataque. Estábamos teniendo problemas con la situación de Ontiveros. Hemos optado por jugar con dos delanteros y que Melendo y Ontiveros se metieran por dentro. La primera media hora lo hemos conseguido pero con la lesión de Chris se nos ha venido abajo", explicaba el técnico del Cádiz CF.

La lesión del atacante gaditano y la prioridad al resultado antes que jugar bien. "Chris tiene un golpe muy fuerte, está cojo. Tendrá una rotura del impacto pero no sabemos el tiempo. Era importantísimo ganar a un rival directo. Hemos empezado bien, con presencia y juego, y luego hemos replegado. Al Sporting le cuesta cuando no tiene espacio a la espalda. En el segundo tiempo hemos estado cómodos. Necesitábamos ganar y ha salido bien".

La ausencia de Chust, una sorpresa. "Víctor ha jugado todo y durante semana ha tenido problemas con un golpe en la rodilla y problemas en el isquio. Fali lo ha hecho bien. Sentía también que habíamos perdido contundencia defensiva y en eso debíamos mejorar", aclaraba.

El próximo proyecto. "Me he encontrado con cosas buenas y quiero acabar la temporada bien, lo más arriba posible. Me encantaría poder hacer ese proyecto aquí porque es un equipo maravilloso para crecer. Me gustaría pero todavía no ha acabado el trabajo para el que me trajeron", agregando Gaizka Garitano con esta reflexión: "No quiero acabar mal la temporada y que la gente no me quiera. Deseo que la gente esté a gusto con el entrenador que tiene. Y por eso deseo acabar bien. Ellos (los jugadores) saben que si todo sale bien y acabamos completando la permanencia, tendremos que modificar cosas para que todo salga mejor. Si soy el elegido tendré voz y voto, me imagino. La mayoría de jugadores tienen contrato. De cara al año que viene será importante".

Buen rendimiento de los menos habituales. "Gente que van a ser importante de aquí al final. Roger tiene una casta increíble y lleva dos semanas al 100% y lo he podido poner sin problemas. Él tiene que estar bien físicamente para jugar".