El Cádiz CF fichará a Kovacevic pero no es seguro que se quede

Cádiz/El Cádiz CF dio el paso casi definitivo para la permanencia en Segunda División con la importante victoria (1-0) sobre el Sporting de Gijón que consiguió la noche del pasado viernes 25 de abril en el estadio Nuevo Mirandilla en el encuentro correspondiente a la 37ª jornada de LaLiga Hypermotion. Una de las claves del triunfo fue dejar la portería a cero y a ese objetivo contribuyó Bojan Kovacevic. El central cuajó una sobresaliente actuación de prncipio a fin.

El muro serbio llegó en la recta final del mercado de verano con sólo 20 años (cumple 21 en mayo) cedido por el Partizán de Belgrado. Su juventud, el idioma, la primera experencia fuera de su país... Tuvo que pasar por un obligado periodo de adaptación hasta que por fin debutó en el conjunto amarillo a finales del mes de octubre en la undécima jornada, cuando Paco López aún era el inquilino del banquillo. A partir de ese momento se abrió paso en el eje de la defensa hasta convertirse en fijo. Goza de la total confianza de Gaizka Garitano.

Kovacevic aporta seguridad defensiva con su rapidez, contundencia y dominio del juego aéreo. Acumula 22 partidos y 1.800 minutos y seguirá sumando en los últimos cinco capítulos del campeonato 2024-25. En el Cádiz CF están encantados con su rendimiento y quieren que el vínculo entre ambas partes no termine con el final del contrato de cesión.

El club pretende ejecutar la opción de compra que se guarda sobre el central. Pagará medio millón de euros al Partizán para hacerse con su propiedad, según informa Solofichajes.

La idea de la entidad con sede en el Nuevo Mirandilla es hacer un contrato de larga duración a un futbolista joven que tiene un gran carrera por delante. La inversión (medio 'kilo') no sería elevada y el beneficio por un futuro traspaso podría ser mucho mayor. De hecho, según ha podido saber Diario de Cádiz, no es descartable la posibilidad de que, una vez que tenga al jugador en propiedad, el club lo venda a corto plazo si recibe una oferta interesante. Kovacevic está siendo seguido por varios equipos y no se puede descarta nada en el próximo mercao estival.

En cualquier caso, debido a su corta edad (casi 21 primaveras), Kovacevic podría seguir creciendo como futbolista en el cuadro gaditano antes de dar el salto a otro equipo si mantiene su buen rendimiento.