El nuevo posicionamiento del Cádiz CF con Ocampo

La situación de Brian Ocampo en el Cádiz CF podría estar viendo algo de luz después de otra temporada sombría y un inicio de verano con el jugador como más que posible candidato a la lista de descartes. La intención del club es que aquellos jugadores que no entran en los planes no participen en los amistosos. Dos lleva el conjunto amarillo y hay futbolistas que no han pisado el césped sin estar lesionados.

Brian Ocampo rompió el 'pacto' el pasado miércoles, cuando con motivo del encuentro contra la União de Leiria (1-5) estuvo en el primer once que alineó Gaizka Garitano. Resultó llamativo el hecho de ver al uruguayo en esa alineación porque, a priori, no es un jugador con esperanza de largo recorrido en el proyecto para esta campaña.

Esos 45 minutos que disputó el extremo llegaron a la mesa de Juan Cala, responsable de la dirección deportiva, con motivo de la presentación de Alfred Caicedo. Al lebrijano se le planteó si existían novedades respecto al uruguayo. "Nunca hemos dado una lista de salidas. Hemos dicho que los jugadores lo sabían personalmente y ya la rumorología ha ido perfilando qué jugador sí o qué jugador no. A Brian lo consideramos un activo al que le queda un año con el club, que es interesante para el club, está en la plantilla. Si recibimos ofertas por él las estudiaremos y si no, se quedará".

Con estas manifestaciones, Cala deslizó que puede haber cambiando el planteamiento sobre Ocampo a pesar del decepcionante rendimiento en tres campañas que lleva de amarillo. Quizás se le pueda estar dando una última oportunidad o incluso que haya un poco de estrategia de cara a una venta, de ahí a que sea conveniente ponerle en el mercado con minutos en la pretemporada.

Cabe recordar que Ocampo recaló en el Cádiz CF en agosto de 2022 procedente del Nacional uruguayo. Una lesión grave y una espiral de subidas y bajadas no han ayudado en su rendimiento. Su contrato acaba el 30 de junio de 2026, y a pesar de ser un jugador para vender, el directo deportivo muestra en su discurso que ese objetivo no parece tan claro con el uruguayo.