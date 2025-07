El Cádiz CF ya tiene a su "ganador de duelos"

Alfred Caicedo ha sido el siguiente en pasar por la sala de prensa del Nuevo Mirandilla para ser presentado como uno de los refuerzos del equipo. El lateral estuvo acompañado por Juan Cala, responsable de la dirección deportiva del Cádiz CF.

Precisamente el lebrijano dio la bienvenida al jugador, que viene cedido por el Genk belga. "Se nos presentó la oportunidad y esperamos que nos complemente muy bien la demarcación del lateral derecho", indicó sobre un futbolista de perfil joven (20 años) y que destaca por su físico. "Tenemos un lateral derecho que es Iza, que aporta salida con la pelota y experiencia táctica. Y buscábamos un complemento más defensivo, pero que tenga esa capacidad física diferente. De Alfred nos convenció que es un portento físico, que es muy rápido y que puede jugar en los dos laterales". Su condición de cedido mantiene la posibilidad de hacerse con su propiedad. "Ojalá tengamos que ejecutar la opción de compra como ocurrió con Kovacevic. Eso significará que su rendimiento ha sido top".

El protagonista del acto como fichaje del Cádiz CF, empezó con el capítulo de agradecimientos. "Primero gracias a Dios y a la directiva por confiar en mí. Estoy muy contento y voy a darlo todo en los entrenamientos con la ilusión de quedarme aquí", añadiendo que le falta para estar en buenas condiciones. "He venido un poco tocadillo pero estoy entrenando bien. Para el sábado creo que estaré en el partido con normalidad".

Poco a poco le coge el pulso a la pretemporada. "Me guían porque acabo de llegar y estoy adaptándome, pero todo bien. He hablado con el entrenador y me ha dicho que me sienta como en casa. Que cuando el balón esté adelante siga al volante y conforme vayamos progresando me dará otras órdenes".

En la parte final de su intervención, desveló que "soy un jugador que le gusta ganar duelos". "Soy defensivo pero si el técnico me pide ir al ataque lo haré".