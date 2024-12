Motivaciones para la Copa: "es una competición oficial y es defender el escudo del Cádiz"

Rueda de prensa de Paco López en la previa del encuentro del Cádiz CF contra el Eldense, correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que este miércoles (20:00 horas) se disputa a partido único en el Nuevo Mirandilla. El preparador llega al choque en una situación personal complicada tras la derrota por 2-4 ante el Deportivo.

Estado del equipo tras el último varapalo. "Después del partido del sábado, al día siguiente el equipo estaba muy tocado. Hemos hablado todos juntos que somos profesionales y debemos pensar que llega un partido para cambiar la dinámica y ganar en confianza. Es un partido de Copa y queremos pasar y llegar lo más lejos posible".

¿Qué se juega el equipo? "Para nosotros es una competición oficial y es defender el escudo del Cádiz. Son muchas motivaciones para ganar. Lo afrontamos con la misma intención que un partido de Liga".

Los males del Cádiz CF. "Cuando el equipo está así, hay un problema global. Influyen muchos factores y de lo que se trata es de mejorar en todo lo que podamos y que dependa de nosotros. Es complicado decir una razón porque sería mentir y me quedaría corto. Lo que depende del cuerpo técnico y los jugadores es revertir la situación en el trabajo", explicaba el entrenador cadista.

Mercado de invierno. "Es nuestra obligación vivir el día a día. No me puedo anticipar a lo que puede pasar. Trato de ser práctico en mi vida y eso pasa por analizar el día a día. Mirar el mercado no me lleva a ningún sitio. Pienso en ganar mañana, que los jugadores estén bien y motivados y que quieran ganar. Lo demás no me lleva a ningún sitio", aclaraba el técnico del Cádiz CF.

La alineación en Copa. "Tratar de sacar el mejor equipo posible teniendo en cuenta todos los factores y que en dos días tenemos otro partdo en Elche. Vamos a llevar a tres chavales en la convocatoria. Hay gente con menos minutos en Liga que va a jugar".

La enfermería. "Gonzalo está descartado; Rubén (Alcaraz), descartado por un problema en el aductor, nada que ver con lesión anterior. Y el resto, los mismos lesionados de antes de jugar contra el Dépor. Recuperamos a Ontiveros".

El rival. "El Eldense imagino que hará rotaciones, será complicado. Está demostrando que sabe hacer las cosas bien y ya nos ganó en Liga aquí. Hemos repasado sus virtudes y también por dónde le podemos hacer daño", concluía Paco López.