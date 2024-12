Paco López no oculta la dura realidad de lo que está viviendo en el Cádiz CF

Durante la rueda de prensa de Paco López en la previa del encuentro del Cádiz CF contra el Eldense, correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que este miércoles se disputa a partido único en el estadio Nuevo Mirandilla, al preparador se le cuestionó por su estado y la espada que ronda su cabeza en esa ley del fútbol no escrita que apunta a esa figura como la primera en caer en caso de crisis.

¿Peligra su puesto? "Esa pregunta me la han hecho este año varias veces. No es una cuestión de temer o no temer, es saber vivir con las circunstancias. Tenemos que aprender y vivimos con este tipo de situaciones. Lo que depende de uno lo vamos a seguir haciendo, lo mismo que en 21 años de carrera profesional como entrenador; ser honestos y defender al club para el que trabajamos, en este caso el Cádiz".

Situacion comprometida tras el 2-4. "La gente salió muy fastidiada por cómo se prujeron los hechos. Es normal. Todos los entrenadores tenemos fecha de caducidad pero no podemos irnos al problema, sino a la solución. Tratando de motivar a los jugadores y que muestren ese compromiso. Hasta el último día lo voy a dar absolutamente todo".

El escenario que le rodea. "Jamás me he encontrado algo así, pero esto es un aprendizaje para mí, para mi cuerpo técnico y para todos en general. Lo de este año no me había pasado nunca. Es un análisis más que ayuda a mejorar".