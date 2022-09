La modestia de Ledesma en la portería del Cádiz CF

Reina la general consideración de que Jeremías Conan Ledesma fue el héroe que facilitó la victoria (0-1) del Cádiz CF en el campo del Real Valladolid, la primera del conjunto amarillo en la temporada 2022/23 que además llegó justo antes de la detención de la Liga.

El portero realizó varios paradones cuando imperaba el empate a cero en el marcador y Álvaro Negredo hizo el resto con el gol en el tiempo de prolongación que dieron tres puntos de oro y permitieron al Cádiz CF abandonar la última posición.

Ledesma firmó una actuación portentosa en el estadio José Zorrilla, pero tienes los pies en el suelo y la cabeza bien amueblada. Es una persona con fortaleza mental. En declaraciones a Onda Cero, el cancerbero señaló que "estamos para parar e intentar que no nos hagan goles. Habrá partidos con más trabajo y otros con menos en algunos podré ayudar más al equipo y en otros menos".

Dejar la portería a cero es un hecho relevante a juicio del arquero. Lo consiguió por primera vez esta temporada con la ayuda de sus compañeros. "Dejar la portería a cero es muy importante para la confianza y porque llevábamos muchos goles en contra. El equipo lo necesitaba".

No quiere darle vueltas a que sea el jugador más destacado del Cádiz CF. "Si pienso eso puedo confundirme", indicó. Lo que sí valora es que "la gente ve mi esfuerzo y es algo por lo que estoy contento. Para eso entreno todos los días y me pongo esta camiseta, trabajo para entregarme al cien por cien. La gente lo ve y por eso me elige el mejor jugador de la semana. Eso me pone muy feliz", añadió Ledesma.

El portero reconoció que la primera victoria de la temporada "ha tardado en llegar". Comentó que "el rival hizo más que nosotros (en alusión al Valladolid), pero sí supimos manejar los momentos mejor que en partidos anteriores". Esa fue la clave. "Por eso se dio el triunfo”, remató.