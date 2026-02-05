Millonaria inyección económica de un rival del Cádiz CF que aspira al ascenso

Uno de los rivales del Cádiz CF en la competida LaLiga Hypermotion da un paso económico para alimentar sus cuentas y así poder seguir creciendo. El Deportivo de La Coruña, uno de los serios candidatos al ascenso a Primera División, se rearma para afrontar los proyectos que tiene en marcha mientras trata de dar el salto a la máxima categoría del fútbol español. Ocupa la tercera posición a sólo dos puntos del ascenso directo con dieciocho jornadas aún por delante hasta finales del próximo mes de mayo.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas del RC Deportivo aprobó el jueves 5 de febrero, por unanimidad, la ampliación de capital de 30,125 millones de euros propuesta por el Consejo de Administración que preside el empresario Juan Carlos Escotet. La medida obedece a la intención del club de incrementar su estabilidad financiera.

La reunión contó con la participación de accionistas que representaban el 99,78 por ciento del capital social, y todos los acuerdos fueron adoptados por una mayoría cercana al 99,6 por ciento del capital y por unanimidad de los accionistas presentes.

El capital social del club gallego se incrementa así en 4,3 millones de euros, con una prima de emisión de 25,8 millones, informó la entidad blanquiazul en su comunicado de prensa.

Las nuevas acciones tendrán un valor nominal de 0,08 euros, serán de la misma clase y serie que las actuales y contarán con una prima de emisión de 0,48 euros por acción, establecida con el objetivo de fortalecer los fondos propios de la Sociedad.