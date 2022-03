La diferencia millonaria entre el Atlético de Madrid y el Cádiz CF

El Cádiz CF afronta el viernes 11 de marzo uno de sus mayores desafíos en Primera División. Se enfrenta al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano en el partido que inaugura la 28ª jornada de Liga. Si hay un rival que se le da especialmente mal como visitante es precisamente el cuadro rojiblanco. Nunca le ha vencido a domicilio.

Se trata de un duelo de apariencia desigual entre uno de los gigantes del fútbol español y un modesto que lucha a la desesperada por sobrevivir en la élite. El conjunto local se centra en apuntalar una de las plazas que dan acceso a la 'Champions' (ocupa la cuarta posición) y el equipo foráneo necesita avanzar en su constante búsqueda de la puerta de salida del laberinto del descenso.

La diferencia de potencial deportivo entre uno y otro es abismal, sin duda derivado de la capacidad económica de cada uno. El Atlético de Madrid, con 171,5 millones, maneja un límite salarial casi cuatro veces superior al de su adversario, cifrado en casi 45,5 millones. Una distancia de 126 millones.

Semejantes cifras quedan plasmadas sobre el césped. El valor de la plantilla del cuadro colchonero es infinitamente mayor que la del conjunto gaditano. El equipo entrenado por Diego Simeone está tasado en 646,5 millones por Transfermarkt, sólo por detrás del Real Madrid (780) y el Barcelona (651) El de Sergio González, en 62,1 millones, el tercero más bajo de la Liga (el Rayo Vallecano, 57,3; el Elche, 48,5).

Uno solo de los tres jugadores más valorados de los colchoneros en términos económicos ocupa casi toda la tasación del plantel cadista. Por ejemplo, el valor estimado de Joao Félix es de 60 millones de euros, como el de Oblak y Marcos Llorente.

Los números evidencian el gigantesco escalón que media entre los dos contrincantes que se citan en el Wanda el viernes 11 de marzo. El Atlético, pese a las numerosas bajas por lesión, cuenta con un ramillete de estrellas que le convierte en claro favorito frente a un Cádiz CF que pretende dar la campanada. Cuando suena el pitido inicial, son once contra once y puede pasar cualquier cosa. En el fútbol no siempre se cumple la lógica.