Posible alineación del Cádiz CF ante el Atlético de Madrid

El Cádiz CF afronta uno de esos partidos por los que sigue empeñando en mantenerse en Primera División. Visita al Atlético de Madrid el viernes 11 de marzo en el encuentro que alza el telón de la 28ª jornada de Liga, en plena segunda vuelta. La cita, a partir de las nueve de la noche en el Wanda Metropolitano.

El conjunto amarillo encara el duelo en una circunstancia complicada pero en un pico alto de autoestima después de abrazar por fin su primera victoria en casa, la que obtuvo frente al Rayo Vallecano (2-0) que además le sirvió para dar un salto en su constante batalla por la permanencia. Pasó de estar a cuatro puntos a sólo uno del objetivo.

Ese triunfo le dio respiro pero la competición no concede la más mínima tregua. La ubicación en zona de descenso (18º puesto) le aboca a buscar una hazaña en territorio colchonero, donde nunca ha ganado en su historia. Doce derrotas y un empate en 13 visitas.

El Cádiz CF se dispone a luchar contra a estadísticas y contra un adversario muy superior sobre el papel, que está disputando la ‘Champions’ (el martes se ve con el Manchester United) y en el torneo doméstico lucha por una de las cuatro primeras plazas. El Atlético, cuarto clasificado, duplica en puntos a los amarillos: 48 frente a 24. Dos contrincantes que pelean por objetivos dispares acordes con su potencial económico y deportivo.

Un examen tan complejo como ilusionante para un equipo que desde el aterrizaje de emergencia de Sergio González sólo ha perdido un partido de los siete que lleva el nuevo entrenador, el del escandaloso arbitraje en Mallorca.

El Atlético pone a prueba la buena dinámica de un Cádiz CF que se debate entre el 4-4-2 y el 5-3-2, los dos sistemas empleados por el técnico, que guarda como un secreto de estado el dibujo hasta el anuncio de la alineación. El técnico se ha llevado a todos los jugadores disponibles.

Pese a las cuatro bajas, el equipo amarillo saltará al césped con un once competitivo con la idea de plantar cara. La clave radica en evitar lo que sucedió la pasada temporada, cuando perdía 2-0 a los 20 minutos y no tuvo opciones hasta caerle un total de cuatro goles. Se trata de estar dentro del partido hasta el final y pelear lo puntos. Difícil, pero no imposible.

Por su parte, Diego Simeone tiene siete bajas (los defensas Mario Hermoso, Sime Vrsaljko y Daniel Wass; los centrocampistas Geoffrey Kondogbia y Thomas Lemar; y los delanteros Ángel Correa y Matheus Cunha) y 15 jugadores disponibles del primer equipo para este viernes, con la recuperación de Koke Resurrección.

Después de tres partidos de baja por lesión, el capitán vuelve directo al once, al igual que Stefan Savic tras cumplir un choque de sanción. Las otras dos novedades de la alineación son Antoine Griezmann, de vuelta a la titularidad 15 encuentros después, entre una lesión el 12 de diciembre, una recaída el 6 de enero y la posterior puesta a punto, y Yannick Carrasco, en lugar de Renan Lodi, que, en principio, no jugará de inicio contra el Cádiz, pero sí previsiblemente frente al Manchester United, una vez que el internacional belga está sancionado para el duelo del martes.

Marcos Llorente reubicará su posición de partida de nuevo al carril derecho, por las bajas de Vrsaljko y Wass, mientras que Jan Oblak defenderá la portería; José María Giménez y Reinildo Mandava completarán la línea de tres centrales junto a Savic; Rodrigo de Paul y Héctor Herrera (el mexicano por quinto choque consecutivo como titular) formarán con Koke en el medio campo; y los citados Joao y Griezmann jugarán en la delantera.

En el banquillo en principio aguardará turno Luis Suárez, suplente por cuarto encuentro seguido. La referencia ofensiva de los rojiblancos será Joao Félix, en un gran momento de forma.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Savic, Giménez, Reinildo, Carrasco, Koke, Herrera, De Paul, Griezmann, Joao Félix.

Cádiz CF: Ledesma, Akapo, Luis Hernández. Fali, Víctor Chust, Espino, Fede San Emeterio, Rubén Alcaraz, Jonsson o Álex Fernández, Lozano y Negredo.

Árbitro: González Fuertes (asturiano).

Estadio: Wanda Metropolitano. (21:00/Movistar LaLiga).