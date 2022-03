Tres mujeres cadistas unidas por el 8-M

Marta Barra es cadista, gaditana y además, podóloga oficial del primer equipo del Cádiz CF. "Desde pequeña me ha gustado el tema de la sanidad y tenía claro que quería estudiar podología. He trabajado mucho para poder aprovechar las oportunidades que me han ido dando. Trabajar en el Cádiz es importante, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Soy cadista, soy gaditana y es un orgullo poder trabajar en algo que hace feliz a tanta gente".

El día a día en el vestuario. "No he tenido problema desde el primer día. Tanto la directiva, como el cuerpo técnico, cuerpo médico y los propios jugadores me han tratado siempre como una más de la familia cadista. Siempre hay bromas pero sin ánimo de ofender".

A día de hoy, Marta Barra es la única mujer podóloga en el cuerpo médico de un equipo de fútbol en Primera División. "No creo que sea culpa de los clubes ni de las mujeres. Los puestos de trabajo tienen que ocuparse por la validez profesional de la persona, no porque sea hombre o mujer. Actualmente, hay muchas mujeres brillantes que siguen formándose para poder romper esta brecha. Donde antes no entraba en la cabeza que hubiera mujeres cada vez hay más. Hay que seguir trabajando, formándonos, luchando y que cada vez esta diferencia sea menor".

En la misma línea, Barra ha añadido que "estamos arrastrando todo lo que viene de otras generaciones y tenemos que ir evolucionando. Hoy soy yo, pero aquí puede entrar cualquiera. Es cuestión de luchar y de trabajar. Estamos rompiendo barreras y cada vez tenemos más opciones para llegar, aunque no está siendo fácil se va evolucionando".

Por último, Marta Barra ha querido lanzar un mensaje a todas aquellas mujeres cuyo sueño es formar parte de un equipo de fútbol. "Estudiar, trabajar, formarse, pero sobre todo, no tener miedo. Las mujeres en el club somos una más y eso está demostrado. Nadie es más que nadie. Si crees en ti y quieres algo, lucha por ello que el momento llegará. Y a mí me ha llegado".

Julia Lago es otra de las mujeres a destacar en el club cadista. Además de ser jugadora del Cádiz CF Femenino, es la única futbolista que forma parte del club trabajando en la tienda oficial. Así ha explicado qué supone para ella formar parte del Cádiz CF. "Para mí es algo increíble. Desde el primer momento que supe que podía compaginar mi deporte con mis estudios no me lo pensé. Estoy muy feliz de poder hacer las dos cosas que más me gustan con el Cádiz CF".

La mayoría de las jugadoras que se dedican al fútbol tienen que compaginar este deporte con estudios o trabajo. "No ganamos lo suficiente como para poder vivir de esto. Ganamos lo que generamos. Y no generamos mucho porque no hay apoyo. No podemos vivir de esto por lo cual tenemos que tener estudios".

El cambio. "Tenemos que tener más apoyo, más visibilidad y que la afición venga a vernos. Que sepan que el fútbol femenino también vale lo mismo que el fútbol masculino".

Carmen Castro, consejera social del Cádiz CF y catedrática reconocida en la Universidad de Cádiz ha aportado su punto de vista más divulgativo y científico. "Para mí es un honor formar parte del Consejo Social del Cádiz. Además, me siento muy orgullosa de poder participar en el desarrollo de los objetivos de responsabilidad social del club. También es una oportunidad para participar en un proyecto de transformación de la provincia utilizando al Cádiz como palanca de cambio. Me parece que podemos contribuir muy positivamente en aspectos sociales que a mí me gustan mucho como la educación, la formación académica o la internacionalización".

En el ámbito de la investigación-científica, el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres en la meta final. "Marie Curie incluso dijo si la curiosidad es algo innato en el ser humano y la curiosidad no entiende de sexos, ¿por qué hay menos mujeres científicas? La realidad no es que haya menos mujeres científicas sino que históricamente no se les ha dejado brillar. Hay varios factores que influyen en esto último. Uno de ellos, por supuesto, es la discriminación y negarla es inútil".

Carmen Castro ha explicado que la discriminación no es el único factor. "Los estereotipos influyen mucho en la elección de la carrera profesional y académica. También influyen los problemas domésticos. Las mujeres se tienen que encargar de las tareas domésticas, del cuidado de la familia y de los hijos. Eso es una carga de tiempo y de trabajo que a veces es difícilmente compatible con una carrera profesional en un cargo alto".

Barreras en su larga y experimentada trayectoria profesional. "Las barreras que me he encontrado no me han impedido realizar mis proyectos. Hay que concienciar de que las barreras existen pero no son un impedimento. Hay que intentar que esas barreras no influyan. Esta semana que está dedicada al papel de la mujer en la sociedad pues deberíamos fomentar que las mujeres jóvenes se formen profesionalmente para que en un futuro puedan desarrollarlo como labor".

Castro ha concluido manifestando que "la idea y la clave está en la formación de la mujer para que se de cuenta de que es un ser humano inteligente capaz de acometer cualquier proyecto que se proponga".