El Atlético, plagado de bajas, tiene el once definido ante el Cádiz CF

La plantilla del Atlético de Madrid ultimó el jueves 10 de marzo su puesta a punto para el partido contra el Cádiz CF (viernes 11 en el Wanda Metropolitano, 28ª jornada de Liga) con las bajas de Thomas Lemar, Ángel Correa, Sime Vrsaljko, Matheus Cunha, Daniel Wass, Geoffrey Kondogbia y Mario Hermoso, con 15 futbolistas disponibles del primer equipo en la sesión y con el once aparentemente definido con las novedades de Koke Resurrección, Stefan Savic, Antoine Griezmann y Yannick Carrasco.

El técnico argentino aún no recuperó a ninguno de los siete lesionados en la sesión del jueves. Salvo Correa, con una severa contusión en un pie sufrida contra el Real Betis y cuya presencia ante el Cádiz CF está en seria duda, el resto están descartados bien por sus lesiones musculares (Vrsaljko, Hermoso, Kondogbia y Lemar) o bien por sendos esguinces del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, en el caso de Wass y Matheus Cunha.

Entre todas ausencias, Simeone ya tiene decidido su once, tal y como probó el miércoles, El técnico no tiene margen de maniobra y tira con lo tiene. Pese al elevado número de bajas, está en disposición de presentar un once de garantías.

Así, si no surgen cambios, Jan Oblak, estará en la portería; Marcos Llorente, Stefan Savic, José María Giménez, Reinildo Mandava y Yannick Carrasco, en la línea de cinco atrás; Koke Resurrección, Héctor Herrera y Rodrigo de Paul, en el centro del campo; y Joao Félix y Antoine Griezmann, en el ataque.