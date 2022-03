Simeone se rinde al Real Madrid antes del Atlético - Cádiz CF

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ofreció el jueves 10 de marzo la rueda de prensa previa al partido contra el Cádiz CF y fue preguntado por su vecino, el Real Madrid. Consideró el técnico "admirable" la remontada del Real Madrid frente al París Saint Germain en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu, en el que el conjunto blanco se impuso por 3-1 tras levantar dos goles en contra en la eliminatoria.

"Lo vi. Claro. Como cualquier amante del fútbol. Admirable la remontada del Real Madrid, una vez más en su campo, con su gente y marcando un poco lo que es el Real Madrid en Europa", expresó el técnico argentino tras el entrenamiento matutino de su equipo en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda.

El Atlético de Madrid ha ganado sus tres partidos en esa "Liga de 14" por la tercera y la cuarta posición que proclamó el club y el cuerpo técnico después de tocar fondo con la derrota hace tres semanas por 0-1 ante el Levante, de la que ha resurgido a golpe de victoria, aunque Diego Simeone, su entrenador, avisó este jueves que "nada ha cambiado" y su equipo necesita "seguir corriendo".

De nuevo en la cuarta plaza, lo exige el objetivo indispensable de clasificarse para la Liga de Campeones de la temporada que viene y, sobre todo, por la inmediatez, este viernes su duelo frente al Cádiz CF, al que recibe en el estadio Wanda Metropolitano en plena reacción del conjunto rojiblanco, sustentada, según el técnico argentino, en "trabajar unidos como se está trabajando en estos últimos momentos", mientras advierte de una cuestión capital para continuar en la buena línea: "No tenemos que perder ese foco".

Eso significa "trabajar unidos, estar cerca", sentirse "fuertes y, a partir de ahí, tratar de bajarlo al campo, que es lo único que cuenta, los hechos".

"El espíritu se ha mejorado, es un equipo más combativo, más intenso, con más velocidad y eso lo tenemos que seguir mejorando", recalcó Simeone, quien expresó, más allá de los tres triunfos, que no hay nada hecho para el Atlético, dos puntos por encima nada más del Real Betis, quinto y su inmediato perseguidor.

"A seguir, nada ha cambiado, necesitamos seguir corriendo. Hay muchos equipos en esta Liga de 14 preparados para competir por los lugares que quedan para la Champions y será duro hasta el final", insistió el entrenador, en referencia no sólo al Betis, sino también al Barcelona, a la Real Sociedad, al Villarreal -los cinco en un margen del tercero al séptimo puesto de cuatro puntos- y quizá al Athletic, octavo, a ocho puntos de su equipo.

Simeone asume este viernes "un partido complejo" frente al Cádiz CF, antepenúltimo, con la mitad de puntos (24) que el Atlético (48) en los 27 partidos disputados. "El rival tiene una necesidad importante para salir del lugar dónde está y nosotros tenemos nuestra necesidad para mantener el lugar que conseguimos la semana pasada", explicó.

"El Cádiz CF está trabajando de distinta manera. Ha trabajado mucho el 5-3-2 en algunos de estos últimos partidos y puede jugar 4-4-2 como el último partido. Conocemos al 'míster' (Sergio González), sus características de juego cuáles son y seguro que será un partido duro, complejo, como todos en la Liga española", abundó Simeone, con siete bajas por lesión, de las que cuatro fueron ocasionadas por acciones rivales, tres de ellas frente al Real Betis.

"Es muy delicado hablar, porque todas las jugadas no son iguales y obviamente hay golpes que no hay intención de lastimar a un compañero y el árbitro no lo interpreta de la manera en cuanto a la amonestación que propones (en referencia al periodista que formuló la pregunta). Nosotros estamos para resolver situaciones del equipo y lo único nos importa es llegar de la mejor manera al partido con el Cádiz", rebajó Simeone.

El pasado domingo, después de la victoria ante el Betis y las lesiones de Sime Vrsaljko y Ángel Correa (luego se ha unido la de Lemar por efecto de ese partido), Tomás Reñones, 'team manáger' del primer equipo, ya había hecho pública una queja en ese sentido en declaraciones a 'Movistar' al término del encuentro. "Estamos preocupados, porque recibimos muchas faltas que no se pitan y están acabando en lesión", dijo entonces.

También enfocó Tomás Reñones al penalti no pitado por mano de Sabaly en ese partido. "Nos tenemos que enfocar en lo que tenemos que hacer, que es mejorar a nuestro equipo. Tenemos que atacar más, evidentemente, para que haya más tiempo en el área", apuntó este jueves Simeone.

Ante el Cádiz CF, Antoine Griezmann regresará a la titularidad 15 partidos después. "Está claro que antes de su segunda lesión estaba muy bien, en un ritmo bueno, sobre todo en aquel partido con el Oporto que nos dio muchas soluciones, pasó todo este tiempo fuera, está volviendo de a poco, se está sintiendo mejor, contra el Betis ya jugó sesenta y pico minutos y con el andar seguramente encontrará su juego, que lo necesitamos en un espacio donde tanto Cunha como Luis, Correa y Joao están trabajando muy bien todos", valoró.

En cambio, Luis Suárez repetirá suplencia, por cuarto partido consecutivo. "Hay que llevarlo de la manera cuál se merece, como todos los compañeros que compiten dentro del equipo. Todos tienen ganas de jugar y dar el máximo. Luis lo muestra no con palabras, sino con hechos en los momentos que le ha tocado entrar. Necesitamos que todos estén de la misma manera y Luis es parte de todos", expuso Simeone, al asalto de un cuarto triunfo consecutivo en la Liga que no logra desde hace casi un año, desde el 5 de abril de 2021.