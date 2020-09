El mercado de fichajes, casi un 'top secret'

La intervención de los medios de comunicación, de forma telemática, en la rueda de prensa previa al choque contra el Sevilla, después de muchos meses sin poderlo hacer, dio paso a algunas cuestiones de las que se denominan incómodas para el entrenador, en este caso el ayudante de Álvaro Cervera en el Cádiz CF. Un Roberto Perera que resolvió el envite con maestría y mucha habilidad. Como se suele decir de forma cariñosa, se mojó menos que un dedo malo.

A la mano derecha de Cervera en el cuerpo técnico le pusieron en la mesa la situación de Álvaro Giménez. ¿Qué pasa con el atacante? "Álvaro Giménez es uno más de la plantilla que está a disposición, pero en estos momentos estamos contando con otros como Álvaro Negredo o Malbasic. También está el Choco y entendemos que son con los que debemos contar", ha respondido Perera.

Una cuestión más delicada por el fondo sentimental existente al tratarse de un canterano que ha escalado desde muy abajo para ahora ser desplazado cuando ha logrado llegar a la cumbre, Sergio González. El jugador natural de Cartagena está apartado del primer equipo. "Es un tema del club. No soy la persona que debe responder a esta pregunta", se ha limitado a indicar el ayudante del Cervera.

De forma más generalizada, los fichajes que faltan por llegar hasta elevar el nivel del plantel a la exigencia de la Primera División. "Hasta que no se cierre el mercado estamos abiertos a cualquier modificación. No voy a decir los puestos que se van a reforzar porque no sería justo. Hay jugadores entrenando y no lo veo adecuado", añadiendo que "son situaciones que hasta que no se cierre el mercado todas las pretemporadas sucede igual". "Hay jugadores que parece que van a salir y se quedan, y otros que se van a quedar y llegan ofertas por ellos. Hasta que no se cierre el mercado es algo con lo que debemos convivir. Son situaciones que se dan todas las pretemporadas".

Perera, no obstante, ha afirmado que hay una necesidad palpable. Quizás ha sido la parte más 'agresiva' de su intervención en este asunto. "La preocupación es normal a esta altura. Entendemos que tendrían que venir algunos jugadores a echarnos una mano para subir el nivel de la plantilla. Entendemos que el mercado va al ritmo que va y este de ahora está siendo especialmente complicado. Hablar de un número de refuerzos es complicado porque depende de muchas cosas", ha recalcado el segundo técnico cadista.