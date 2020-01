Álvaro Giménez será cadista al menos lo que resta de temporada. El delantero alicantino ha cerrado su llegada al equipo amarillo procedente del Birmingham inglés, por lo que se convierte en un referente para el gol en manos de Álvaro Cervera. Muy presentes han estado sus 20 goles la pasada campaña en el Almería para que ahora los dirigentes cadistas hayan apostado por este atacante. Llega en calidad de cedido hasta final de temporada.

Álvaro Giménez logró, con diferencia, sus mejores números como ariete el curso pasado en el Almería, cuando hizo 20 goles en 39 encuentros para convertirse en máximo realizador de la categoría de plata y en pieza clave de los rojiblancos. Su paso por la Championship no ha sido tan brillante, por lo que el regreso al balompié español ha sido su deseo desde antes de la apertura del actual mercado de fichajes.

Su llegada es todo un notición para el conjunto amarillo por lo que supone, de entrada, un jugador que posee ese cartel, de ahí a que la afición también se frote las manos por un jugador que tiene remate y gol, y que está llamado a subir el listón en el ataque del equipo.

Este futbolista, que cueta con 28 años, vivió su etapa formativa en el fútbol base del Elche, Mallorca y Valencia jugando en el primer equipo del club ilicitano y el bermellón. El Alcorcón y el Almería le dieron cabida en Segunda A siendo en el segundo de los conjunto donde 'explotó' con una capacidad anotadora no conocida antes. La experiencia en la segunda categoría del fútbol inglés no ha sido de su agrado, de ahí a que la vuelta a España fuera algo más que una necesidad para no ver frenado su avance. En el Cádiz tendrá que pelear el puesto con 'Choco' Lozano, Nano Mesa y Malbasic, quien también es una de las caras nuevas en el mercado invernal que cierra hoy.