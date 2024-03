El primer mensaje de Sandoval pensando en el Cádiz CF

Con un discurso más motivacional que deportivo, José Ramón Sandoval fue presentado en el Estadio Nuevo Los Cármenes en la que será su segunda etapa como técnico rojiblanco. El madrileño, que estuvo acompañado en la su puesta de largo con el director general, Alfredo García Amado, y el directo deportivo Matteo Tognozzi, declaró que "este reto es para valientes y vengo porque algo de mi corazón tiene parte del escudo del Granada CF". El Cádiz CF será el primer examen el Viernes Santo.

Tras casi dos años sin entrenar, para el técnico de 55 años "es una satisfacción volver a Granada. Me fui sintiendo que era mi casa y vuelvo por el trato humano que tuve, por lo que agradezco la confianza demostrada en mi persona". Una primera etapa en la que "vivió momentos especiales que gustaría volver a repetirlos". Sobre los argumentos que le han llevado a hacerse cargo del cuadro rojiblanco, manifestó que "me he hecho cargo de este equipo porque me inspira una gran confianza la plantilla pero si no creyera en esto no vendría, porque sería el primero que me estaría engañando".

Alegre

Un reto que a Sandoval "me pone" sobre todo porque cuenta con más margen de error que allá por la campaña 2014-2015, aunque "menos equipos implicados". Al hilo declaró que "soy una persona que voy a tumba abierta y lo vamos a intentar porque no voy a dejar caer a este equipo de esa manera". Y para ello, lo primero que pretende hacer es "limpiar la cabeza y mentalizar a los jugadores de que es posible". El veterano preparador quiere un equipo "alegre, que viaje a Cádiz sin ver ese partido como una final sino a divertirse, competir y hacer feliz a su gente. Los jugadores deben sentirse bien y competir pero somos nosotros los que tenemos que intentar dar con la tecla y que ellos se sientan cómodos para sacar esto adelante".

Y es que el objetivo de Sandoval es “llegar a final de temporada vivos. Para ello es importante ii poniéndonos metas cortas porque no creo que ningún equipo que está por encima nuestra esté muy sobrado...al igual que nosotros”. De ahí que reconociera que “esto es para valientes y tenemos que salir a ganar y no especular”.

Cuestionado si hacerse cargo del Granada CF era un ‘marrón’ fue tajante y aclaró que “no lo es. Llevo año y medio sin entrenar y la llamada de un equipo supone un puesto de trabajo en una profesión que amo. No vengo con ningún ánimo de tener protagonismo”. Sobre el estado anímico de la plantilla reconoció que “he visto a los jugadores tristes por la situación. Son personas pero palpo un vestuario con mucha responsabilidad que necesita ayuda para lograr salir de esta”.

Potencial

En lo que no quiso entrar fue en qué aspectos debe mejorar el cuadro granadinista en la recta final de la competición. “Hay cosas que me las cayo” dijo, aunque sí matizó que “quiero emplear esta semana en mirarnos a nosotros mismos para mejorar. Tenemos que potenciar las cosas buenas que tiene la plantilla, que son muchas, porque lo he analizado, y tapar las negativas. Y cuando se incorporen los internacionales haremos más hincapié en afrontar el partido del Cádiz”.

Equipo de trabajo

En su hoja de ruta, su objetivo es que “todos los jugadores se sientan importantes, que estén metidos y den su mejor versión porque yo seré el primero en darla. Ahora mismo no puedo cambiar el equipo por completo, pero es necesario soltar un poco de lastre. Vamos a intentar dar un siete en todos los aspectos, tanto físico como táctico y mental”. Sandoval vendrá acompañado por su mano derecha, Ismael Martínez, que ya conoce la casa, y tendrá a Jorge Molina de asistente. El preparador físico será Alejandro Gutiérrez, y el analista Álvaro Martínez siendo el entrenador de porteros José Sambade, todos ellos continúan.

Sobre la afición, incidió en que “no le dábamos nada y nos daban todo. Es normal que los hinchas estén descontentos por los resultados porque sólo han visto ganar a su equipo en dos ocasiones pero esto lo tenemos que sacar entre todos porque esto es Primera División y ya sabemos que cuesta ganar”.

Mensaje

Respecto a una posible continuidad la próxima campaña fue sincero y aclaró que “no puedo hipotecar un club al que quiero. El trabajo se tiene que ver y si Matteo Tognozzi está satisfecho con el trabajo ya se hablaría como pasó la primera vez que estuve aquí, que tardé mes y medio en renovar”. Para concluir lanzó un mensaje de optimismo: “El orgullo de esta ciudad nadie lo va a pisotear y por eso estoy aquí”.