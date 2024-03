La mala suerte de Maxi Gómez en el Cádiz CF

El Cádiz CF no sacó provecho de la 29ª jornada de Liga tras la derrota (2-0) que sufrió frente a la Real Sociedad en San Sebastián que le privó de poder optar a salir de la zona de descenso. Era una misión harto complicada.

No ofreció su mejor versión el conjunto amarillo, que cayó ante un adversario superior que ocupa la sexta posición. Dada la diferencia de potencial entre ambas escuadras, se puede considerar lógico el varapalo pese a que el permanente inquilino del 18º puesto (once jornadas consecutivas) está obligado a sumar para no quedarse atrás en la incesante pelea por la salvación.

El equipo de Mauricio Pellegrino perdió el partido y además sufrió el contratiempo que supuso la lesión de Maxi Gómez. El delantero se tuvo que marchar pasada la media hora de juego con molestias en un gemelo. Fue sustituido por Chris Ramos.

La mala suerte persigue e Maxi Gómez, lesionado justo antes de la doble cita de Uruguay durante el parón liguero de marzo. El ariete había sido preseleccionado por Marcelo Bielsa (tras no haber sido llamado en las dos convocatorias anteriores), pero se cae de manera automática de la lista definitiva tras el problema físico que le provoca un frenazo tan inesperado como inoportuno.

El atacante cedido por el Trabzonspor (club turco), que aún no ha marcado gol esta temporada, estaba teniendo protagonismo con Pellegrino, que le otorgó la titularidad en los últimos cuatro encuentros. El entrenador le da continuidad y su aportación al equipo crece a falta del gol que necesita todo delantero.

El preparador cadista explicó después del duelo contra la Real que Maxi Gómez tiene una contractura en un gemelo que está pendiente de evolución durante la semana. Se trata en principio de una dolencia leve que a priori no debería causarle muchos quebraderos de cabeza.

Como el Cádiz CF no juega su próximo envite hasta el próximo 29 de marzo (ante el Granada en el estadio Nuevo Mirandilla), el ariete aún está a tiempo de llegar si se recupera durante los días que restan para ese importante compromiso que puede ser considerado como una final por la salvación entre dos rivales que están con el agua al cuello. La interrupción del campeonato juega a favor del futbolista, que así dispone de más tiempo para volver a la normalidad.