El mensaje de Mendilibar antes de enfrentarse al Cádiz CF

José Luis Mendilibar tiene las ideas muy claras y sabe lo que tiene que inculcar a sus jugadores para cambiar la suerte del Sevilla en la Liga, sabiendo que el primer examen será este sábado frente al Cádiz CF. El nuevo técnico nervionense tiene hecho su particular diagnóstico de la situación y en un repaso de toda la actualidad del club dejó algunas sentencias interesantes en una entrevista en el programa Gol a Gol, de la televisión autonómica.

Por ejemplo, el de Zaldívar defiende que el Sevilla es más respetado en Europa que en la Liga, competición en la que está teniendo muchos problemas y en la que no logra salir de la parte baja de la tabla. "Estoy convencido de que en Europa al Sevilla le respetan más que en LaLiga, por lo que ha hecho en la Europa League, con un montón de títulos bastante recientes. En Mánchester se sentirán favoritos, pero con un respeto al Sevilla", indicó el veterano entrenador, que tiene claro que el Sevilla va a salir de la situación de riesgo en la que se encuentra. "Por supuesto. Con la plantilla que hay, la tranquilidad con la que tenemos que salir, lo bien que lo vamos a hacer… Es un traspiés este año y con los rivales están en desventaja, porque están acostumbrados a estar ahí. La ventaja que tiene el Sevilla es la calidad de los jugadores", aseguró.

Mendilibar reconoce que la plantilla necesitaba un revulsivo: "Ellos estaban deseosos de un cambio, no de cambio de entrenador, pero necesitan algo ellos también. Están aceptando bastante bien lo que proponemos, y me gustaría que cuando vuelvan los de las selecciones vean entrenar a esta gente y vean un pequeño cambio", aseguró el técnico vasco, que tiene fe en comenzar con buen pie frente al Cádiz CF, aunque repite, como ya ha dicho alguna vez, que no se trata de una final. "No pensamos en fallar, para empezar. Puede suceder. Nos han fichado para más largo plazo, no para un partido. Nos vendría muy bien ganar, sobre todo por la confianza del jugador. A ver primero cómo viene la gente que está fuera con las selecciones, a ver cómo preparamos la semana. Lo bueno de llegar con diez días de antelación, que lo normal es jugar a los dos días, es tener tiempo para conocernos".

Mendilibar reconoció que no esperaba la llamada del Sevilla y que se hacía a la idea de pasar la temporada en blanco: "No. Tal y como estamos, ya a final de temporada, estaba pensando más en la que viene. A ver si me firma algún equipo y poder empezar desde la pretemporada, pero a estas alturas pensaba que no íbamos a entrenar, que este año pasaba en blanco. A última hora nos ha tocado el gordo".

Y tiene claro por qué ha firmado sólo para los meses que quedan de competición: "Sólo hemos venido para estos meses. Sé que si las cosas van bien nos podríamos quedar, pero no quiero hipotecar. Poner en el contrato que si salvo la categoría me quedo… puedo salvarla y no tener feeling. Prefiero que se acabe la temporada, si hay que hablar se habla, si no, encantado y nos vamos y no pasa nada. Hace años firmaba por uno más uno, pero en el Éibar ya empecé a firmar de año en año. Si las cosas van bien lo normal es que nos quedemos. Te echan de unos cuantos sitios, pero he estado cuatro años en Osasuna, cuatro años en Valladolid, seis en Éibar. Me cuesta irme de los sitios donde estoy bien".

Antes que ganar la Europa League, la permanencia

Y lo tiene claro. Su preferencia está en la Liga: "Lo más importante es la salvación. Le va a la vida al club el seguir otro año más en Primera. Para mí, como entrenador, ganar una UEFA puede ser algo grande, pero para el club lo más importante es seguir. Están preocupados, porque como la afición no se ha visto en esta en un montón de años y lo notan. Es normal. Con la confianza de que las cosas van a salir bien, pero cuando hablas con ellos notas un poco ese tembleque".