Cádiz CF – Sevilla: Horario y dónde ver por televisión el partido de la jornada 27 de La Liga

El Cádiz CF recibe el próximo sábado la visita del Sevilla. El conjunto de Sergio González, que encadena cuatro partidos consecutivos sin perder, vio como le empataban, una vez más, en los minutos de añadido tras un penalti del central Momo. Por su parte, el Sevilla llega a Cádiz con nuevo entrenador, José Luis Mendilibar, que sustituirá al argentino Jorge Sampaoli.

Un rival con el que históricamente las cosas no han ido demasiado bien. Un balance de seis victorias, cinco empates y diez derrotas en el feudo cadista. Tanto el equipo, como aficionados y directivos son conscientes de la importancia de hacerse fuertes en casa para la consecución del objetivo y se espera que se cuelgue el no hay billetes en el Nuevo Mirandilla.

El Cádiz CF buscará reencontrarse con la victoria. Un mes complicado el de marzo, donde los gaditanos no han sido capaces de sumar de tres. Por otro lado, el Sevilla sólo ha logrado dos victorias como visitante en lo que va de liga y no gana fuera desde la jornada 9 frente al Mallorca. Un envite, que en caso de victoria, aumentaría la moral a un equipo que viene tocado tras varios encuentros donde la suerte no les ha sonreído.

En el apartado de bajas, el Cádiz CF cuenta con la duda de Rubén Alcaraz, que fue sustituido en los minutos finales frente al Getafe por unas molestias en el muslo y Gonzalo Escalante que se retiró maltrecho en Almería. A estos se unen, los dos lesionados de larga duración Brian y Zaldua, y los sancionados por el polémico encuentro ante el Getafe, Ledesma e Iza Carcelén.

Horario del Cádiz CF-Sevilla

El encuentro entre cadistas y sevillistas se disputará el próximo sábado 1 de abril en el Nuevo Mirandilla a las 18.30 horas.

Dónde ver por televisión y online el Cádiz CF - Sevilla

El partido del Nuevo Mirandilla podrá verse en directo por televisión desde el canal de pago DAZN. Además, Diario de Cádiz retransmitirá online minuto a minuto todos los detalles del encuentro.