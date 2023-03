El Cádiz CF, pendiente del TAD y las sanciones de Ledesma e Iza Carcelén

La plantilla del Cádiz CF se toma un respiro en un fin de semana atípico (el último del mes de marzo) sin competición de fútbol en Primera División debido a los compromisos de las selecciones nacionales.

El equipo amarillo, después de tres días de descanso (viernes, sábado y domingo), se dispone a iniciar una nueva semana que está marcada por la reanudación de la Liga y un partido de máxima relevancia ante el Sevilla en el estadio Nuevo Mirandilla el sábado 1 de abril (27ª jornada).

El duelo andaluz se convierte en un inesperado choque entre dos rivales directos que, empatados a 28 puntos, pelean por la permanencia en Primera División. Nadie esperaba ver al Sevilla metido en una lucha que no le corresponde por historia, presupuesto, potencial y trayectoria en los últimos años.

El cuadro gaditano afrontará el encuentro con varias bajas de calado entre lesionados y sancionados. En el caso de los que sufren castigo federativo, el club se juega una última carta con la esperanza de que pueda cambiar la situación.

Iza Carcelén y Jeremías Conan Ledesma fuero sancionados con dureza por el Comité de Competición por los incidentes acaecidos en el envite ante el Getafe (2-2). Tres partidos le cayeron al lateral derecho y cuatro al portero. Los dos cumplieron el primero en la visita de los amarillos al Almería (1-1) justo antes del parón del campeonato.

La entidad cadista recurrió sin éxito a Competición y al Comité de Apelación, firmes en su decisiones, pero está pendiente de lo que resuelva el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), al que acudió primero para pedir la suspensión cautelar de las sanciones (intento fallido) y también para solicitar la retirada de las medidas disciplinarias.

De momento no hay resolución del TAD, que quizás pueda tomar una decisión en la última semana de marzo. La esperanza en el club es ver anulada la sanción a sus jugadores. No parece fácil, sobre todo en el caso de Iza Carcelén, que agredió al futbolista del Getafe Juan Iglesias a la vista de todos.

El caso de Ledesma es diferente. El árbitro Alejandro Hernández Hernández rizó el rizo en el acta al señalar que, camino de los vestuarios, el cancerbero empujó a un compañero de equipo para que impactase contra el cuerpo del colegiado.

Las opciones son que el TAD no se reúna esta semana y por tanto los dos jugadores afectados no puedan participar en el encuentro ante el Sevilla; que se reúna y no retire las sanciones; que se reúna y anule una o las dos; o que se reúna aplique una rebaja.