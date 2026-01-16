Los mejores jugadores del Cádiz CF en la primera vuelta

El Cádiz CF afronta una semana de transición de la primera a la segunda vuelta ubicado en la sexta posición y, por tanto, en una situación idónea para pelear por el ascenso en el tramo más importante de la temporada 2025-26.

El conjunto amarillo firmó una notable primera parte gracias al buen rendimiento colectivo (un balance de nueve victorias, siete empates y cinco derrotas para un total de 34 puntos) y con la aportación clave de jugadores que sobresalieron. Los tres mejores futbolistas del Cádiz CF en la primera vuelta tienen un perfil defensivo.

Víctor Aznar fue la gran sorpresa. El portero brasileño pasó del filial al primer equipo el pasado verano después debutar en la categoría de plata en los dos últimos capítulos de Liga de la pasada campaña. La lesión de David Gil le abrió las puertas de la titularidad, aprovechó la oportunidad y ahora es fijo cada fin de semana. Es el unico integrante del plantel que disputó de principio a fin todos los encuentros de la primera vuelta y fue el cancerbero de LaLiga Hypermotion que más jornadas sumó, nueve, con la portería a cero. Sostuvo al equipo con sus intervenciones que llamaron la atención de otros equipos. El Flamengo busca guardameta y es uno de los clubes que se ha fijado en él. Si no sale en invierno, será difícil que no reciba ofertas el próximo verano.

Iker Recio aterrizó en el Cádiz CF en enero de 2025 procedente del Antequera y le tocó ejercer el papel de suplente en la segunda parte del último curso, cuando participó en sólo en tres encuentros. Después de un proceso de adaptación, su rol cambió radicalmente en la nueva temporada. El toledano sólo se perdió una cita de la primera vuelta por sanción (acumulación de amonestaciones) y fue titular en los otros veinte partidos además de ser el jugador de campo que más minutos acumuló sobre el césped. Su crecimiento es innegable hasta el punto de convertirse en el líder de la zaga.

Moussa Diakité fue de menos a más hasta consolidarse en la media con sus funciones centradas en la destrucción. Jugó veinte partidos en la primera parte del campeonato (17 en el once inicial) y a su eficiente labor defensiva añadió la evolución en la circulación del balón y su atrevimiento en el disparo que le llevó a marcar dos golazos desde fuera del área (ante el Córdoba y el Real Zaragoza).