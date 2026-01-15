El Cádiz CF, abocado a la mejor segunda vuelta de su historia para lograr el ascenso

El Cádiz CF llega al ecuador de la temporada 2025-26 en una situación óptima que nada tiene que ver con la de la pasada campaña. Hace un año, el conjunto amarillo finalizaba la primera vuelta al borde de la zona de descenso, ubicado en la 18ª posición con sólo 23 puntos y un escaso margen de dos sobre la 19ª. Doce meses más tarde, se presenta a la mitad del campeonato con once puntos más, 34, colocado en zona de fase de ascenso (la sexta plaza) a sólo cuatro del salto directo a la élite del balompié español.

El Cádiz CF se gana el derecho a pelear por el ascenso incluso por el camino más rápido o a través de 'play-off'. Esa es la realidad a día de hoy que tiene que ir confirmando cada semana durante las 21 jornadas que restan hasta finales del próximo mes de mayo.

La cuestión es cuántos puntos necesita el equipo entrenado por Gaizka Garitano para poder subir quedando campeón o segundo o al menos sacar uno de los cuatro billetes que dan acceso a las eliminatorias programadas para junio una vez acabada la Liga.

El listón lo ponen entre todas las escuadras que libran la contienda, pero todo hace indicar que, para optar al ascenso por el camino más directo (primer o segundo puesto), sería necesario alcanzar o superar los 70 puntos en el cómputo global de los 42 capítulos.

Así, el Cádiz CF tendría que hacer la mejor segunda vuelta de su historia en la categoría de plata (desde que se implantaron los tres puntos por partido ganado) para poder explorar las posibilidades de subir a la máxima categoría.

La mayor puntuación de los gaditanos en la segunda vuelta fue en la campaña 2004-05 cuando logró 36 entre los episodios 22 y 42. Como arrastraba 40 de la primera vuelta, acabó la Liga con la cuenta más alta de su historia con 76 puntos que la valieron para ser campeón.

Si el Cádiz CF consigue 36 puntos en la segunda parte del ejercicio 2025-26, acabaría con 70 y su puesto definitivo quedaría a expensas de la producción de sus rivales directos. Los 70 a priori no serían suficientes para abrazar una de las plazas de mayor privilegio pero sí podrían bastar para entrar en la fase de ascenso. Dependería también de la cuenta de los demás.

El equipo amarillo tendría que irse a los 40 puntos o más en la segunda vuelta para luchar por el ascenso directo. Es decir, todo pasa por hacer la segunda mejor parte de su historia: ganar once o doce partidos (de 21) con el aderezo de varios empates. Difícil, pero no imposible. Lo único seguro es que depende de sí mismo.

Aunque el Cádiz CF está a sólo cuatro puntos de los peldaños de ascenso directo, la distancia no es insalvable pero tampoco es fácil superar a rivales de peso como el Racing de Santander, la Unión Deportiva Las Palmas (ambos con 38 puntos)... La pasada campaña, el conjunto gaditano sumó 32 puntos en el segundo tramo del campeonato.

Puntos del Cádiz CF en la segunda vuelta en la división de plata con el modelo de los tres puntos por partido:

Temporada 2003-04: 27 puntos

2004-05: 36

2006-07: 29

2007-08: 21

2009-10: 27

2016-17: 31

2017-18: 25

2018-19: 31

2019-20: 26