El Cádiz CF se enfrenta a un rival eufórico que ha hecho historia ante el Real Madrid

El Cádiz CF se prepara durante la semana con el objetivo de empezar la segunda vuelta inmerso en la buena dinámica con la que acabó la primera. El conjunto amarillo alcanzó el ecuador de la temporada 2025-26 ubicado en lasexta posición (en zona de fase de ascenso) después de vencer (3-2) al Sporting de Gijón en el Nuevo Mirandilla y el próximo domingo 18 de enero (a partir las 18:30 horas) comienza el tramo definitivo con el encuentro ante el Albacete que se disputa en el estadio Carlos Belmonte.

El equipo entrenado por Gaizka Garitano se enfrenta a un adversario en estado de euforia que acaba de eliminar al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey. El Albacete sufre en la parte baja de la clasificación (17º y sólo un punto por encima del descenso) pero el miércoles fue capaz de hacer historia con la primera victoria de su historia sobre el gigante blanco, al que superó por 3-2 para meterse en cuartos. Los 14 duelos anteriores entre ambas escuadras (en cualquiera delos dos campos) presentaban un balnce de tres empates y once triunfos del equipo que milita en Primera División.

El cuadro manchego dio la campanada, ahondó en la profunda crisis madridista (Álvaro Arbeloa debutó en el banquillo con derrota tras sustituir a Xabi Alonso) y se rearmó de autoestima antes de recibir al Cádiz CF en el 22º capítulo de LaLiga Hypermotion.

Los gaditanos encaran un duelo complicado ante un rival crecido que se ve capaz de todo después de tumbar a uno de los grandes del balompié español que ha perdido dos títulos en cuatro días La pequeña ventaja de los visitantes es que se miden a un contrincante que realizó un enorme esfuerzo en el compromiso copero.

El Cádiz CF y el Albacete tienen en común que los dos ha eliminado al Real Madrid en la Copa a lo largo de la historia aunque por caminos muy diferentes. El equipo machego acaba de conseguirlo con una victoria sobre el terreno de juego y en el caso del cuadro amarillo, fue un error de los merengues lo que propició un desenlace inespesrado. En diciembre de 2015, el Cádiz CF (entonces en Segunda B) perdió 1-3 frente al Real Madrid pero la alineación indebida de Denis Cheryshev derivó la ealiminación fulminante de los blancos tras el recurso presentado por la entidad cadista.