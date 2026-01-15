Brian Oliván habló con tres ex jugadores del Cádiz CF antes de firmar por el Sporting de Gijón

El nuevo futbolista del Real Sporting de Gijón, Brian Oliván (31 años), reconoció el jueves 15 de enero que su elección de fichar por el club asturiano se tomó "en apenas 48 horas" debido a que "era una decisión muy fácil de tomar por ser un club ambicioso e histórico". El defensa barcelonés militó tres temporadas en el Cádiz CF en Segunda División (entre 2016 y 2019), en el que acumuló 70 partidos oficiales.

Del mismo modo, el lateral zurdo apuntó que su fichaje no se pudo dar en verano "por circunstancias de la entidad", y no por su parte, cuando el club sondeó su situación.

Oliván agradeció al club "las facilidades del día a día" que facilitaron que pudiera tener "una adaptación rápida" al club.

Sobre su estado físico, tras cerca de un año sin competir, el catalán afirmó que necesita "ritmo de competición", pero también confesó que se ve "muy bien en los entrenamientos".

"En este tiempo no estuve parado, me estuve entrenando en el Constancia, un equipo de Mallorca, para estar en las mejores condiciones", apuntó el futbolista sobre su preparación en estos meses.

El lateral marcó como prioridad "sumar para formar un gran grupo y ser mejor equipo cada día", y fijó como objetivo del club "estar en primera división, básicamente".

Brian Oliván confesó que "no fue el debut que quería", después de ser expulsado con roja directa en su estreno en El Molinón, pero sí reconoció que fue "un día especial" para él en un estadio "que aprieta mucho".

Por último, el nuevo fichaje rojiblanco confesó en la rueda de prensa de su presentación que habló con Rubén Yáñez, David Barral y Dejan Lekic" antes de firmar por el Sporting y que todos le reconocieron que llegaría a "una ciudad acogedora y a un club muy familiar".

El lateral zurdo fue compañero de Rubén Yáñez y David Barral en el Cádiz CF en la temporada 2017-18 y coincidió en el equipo amarillo con Lekic en la 2018-19. El portero es actualmente el capitán del cuadro asturiano y los dos delanteros, ya retirados, también jugaron en su día en el Sporting.