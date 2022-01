Se mantiene la reducción de aforo en el estadio del Cádiz CF

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado mantener durante un mes más los aforos actuales en los espectáculos deportivos, que son del 75 por ciento en recintos al aire libre y del 50 si son cerrados. La medida afecta al Cádiz CF, que milita en la Primera División del fútbol español.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha prorrogado el acuerdo vigente desde finales de diciembre, cuando optaron por reducir los porcentajes ante el avance imparable de la sexta ola del Covid-19.

De esta forma, los espectáculos deportivos en exteriores no podrán superar durante el mes de febrero el 75 por ciento de aforo y en interiores el 50, y el público estará sometido a las mismas medidas de protección no farmacológicas de siempre, como el uso de mascarilla o la prohibición de beber, comer o fumar en el interior de los recintos.

Eso supone que el estadio Nuevo Mirandilla (antes Carranza), donde el Cádiz CF ejerce de local, sólo podrá completar tres cuartas partes de su aforo. La medida no altera la hora de la verdad al conjunto local porque la afluencia de aficionados al santuario cadista no suele pasar del 75 por ciento aunque no haya restricciones.

Sí afecta al público visitante al no poner el club a la venta localidades para la grada destinada a la ubicación de la hinchada del conjunto contrario. En cualquier caso, el Cádiz CF se ve perjudicado en el aspecto económico por la merma de ingresos en la taquilla.

El Cádiz CF jugará dos o tres partidos en casa durante el mes de febrero que arranca la próxima semana. Se enfrentará al Celta de Vigo el sábado 12 (24ª jornada de Liga) y el fin de semana del 19-20 recibirá al Getafe (25º capítulo) en una nueva cita en la pelea por la salvación.

Está abierta la posibilidad de la escuadra amarilla dispute un encuentro más como anfitrión en febrero en el caso de que elimine al Valencia en cuartos, se clasifique las semifinales de la Copa del Rey y juegue en casa el duelo de ida, programado en principio para el martes 8 o el miércoles 9 (la vuelta será el 1-2 de marzo).