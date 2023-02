Manolín Bueno, ex del Cádiz CF y Real Madrid, elogia a Amancio el día de su muerte

El ex futbolista Manolín Bueno inició su andadura en el Cádiz CF a finales de la década de los 50 pero dio el salto al Real Madrid muy joven gracias a su habilidad con el balón sobre todo con el pie izquierdo.

En el Real Madrid coincidió nueve temporadas, entre 1962 y 1971, con Amancio Amaro, fallecido este martes 21 de febrero a los 83 años.

Manolín Bueno conocía muy bien a Amancio y expresó su pesar por la muerte de su compañero, de quien destacó que "era un fenómeno".

Manolín Bueno es conocido principalmente por haber sido el suplente habitual del extremo izquierdo madridista de aquella época, el cántabro Paco Gento, fallecido hace un año, aunque recordó que también sustituyó a veces a Amancio en la derecha para jugar "con la pierna cambiada".

Afincado en Cádiz, desde donde dio el salto al club blanco en 1959, Manolín, de la misma edad que Amancio, señaló como anécdota de aquel legendario Real Madrid que él no se daba por satisfecho con el rol de reserva y que en los entrenamientos "quería ser mejor" que sus compañeros para ganarse la titularidad.

En ocasiones, rememoró, algún futbolista de la plantilla madridista no jugaba el partidillo del jueves "por una molestia". "Si salía yo (en el teórico once), como lo hacía bien, luego decían que ya no les dolía para no dejarme el sitio", añadió.

Manuel Bueno Cabral (Sevilla, 5 de febrero de 1940) perteneció dos temporadas al Cádiz CF, desde 1957 hasta 1959, antes de fichar por el Real Madrid, en el que estuvo doce campañas, hasta 1971, y con el que disputó 119 partidos oficiales y consiguió dos Copas de Europa, ocho Ligas, dos Copas de España y una Intercontinental.

El futbolista, que finalizó su carrera profesional en el Sevilla en 1973, mantiene contacto con jugadores de su época y recordó que "hace poco" estuvo "hablando con Pirri", el capitán madridista con quien también compartió vestuario en el conjunto merengue.