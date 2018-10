La maldita novena jornada

El Cádiz CF se adentra en la máquina del tiempo y vuelve al momento más oscuro de su reciente pasado. El equipo amarillo se mete en la zona de descenso justo en la misma jornada que hace dos temporadas en su regreso a LaLiga 1|2|3: la novena.

En la campaña 2016/17, el conjunto de Álvaro Cervera cayó a la 19ª posición después de empatar en casa frente al Girona y sumar cuatro de los últimos 15 puntos. La historia se repite ahora pero con matices. El Cádiz CF sólo ha logrado dos puntos en los últimos cinco duelos y la consecuencia inmediata es la entrada en los puestos peligrosos hasta el extremo de que en la campaña 2028/19 sufre el peor momento desde su reingreso en la categoría de plata. Nunca había caído tan bajo como ahora. Si hace dos años acreditaba nueve puntos, ahora se estanca en los siete, una señal de la dinámica negativa en la que se ve envuelto y hasta la fecha sin solución. No encuentra salida al laberinto en su etapa de producción más baja.

En el curso 2016/17, el Cádiz CF pasó por el mal trago de verse en la zona de descenso pero no tardó en dar con la tecla. Estuvo tres jornadas en la 19ª plaza hasta que por fin reaccionó cuando al entrenador, Álvaro Cervera, le llegaba el agua al cuello. Cuando peor estaba la situación, el Cádiz CF salió a flote con una victoria (0-1) en el campo del Lugo en el comienzo de una remontada que le condujo hasta las posiciones de fase de ascenso. De hecho, llegó a disputar el play-off, eliminado por el Tenerife.

El Cádiz CF salió de aquella situación delicada hace dos años y la incógnita que surge es si ahora será capaz de poner fin a la mala racha aunque no alcance puestos tan elevados. La cuestión no es luchar por el ascenso, sino huir de la zona de descenso, que no es poco si se tienen en cuenta que no hace mucho el club deambuló seis campañas en Segunda B y metido en concurso de acreedores. Para salir del pozo no le queda otra opción que mejorar su recorrido.

El Cádiz CF no sólo posee la puntuación más baja desde su retorno a Segunda A. Presenta el peor balance goleador, con un saldo negativo de cuatro fruto de seis tantos a favor y diez en contra. La cuenta hace dos años era de menos tres (ocho marcados y once recibidos) y menos dos en el curso 2017/18 (cinco y siete).

La derrota en el campo del Extremadura ahonda en una crisis que se ha ido fraguando en los últimos dos meses. El equipo no reaccionó en casa y empató ante el Nástic tras caer una semana antes en Tenerife. Ese varapalo llegó después de la derrota frente al Alcorcón en el Carranza.