La semana más importante

La serie de ocho partidos consecutivos sin conocer la victoria coloca al entrenador del Cádiz CF, Álvaro Cervera, en la situación más delicada desde que se hizo cargo del banquillo en la recta final de la temporada 2015/16. Los entrenadores viven de los resultados y cuando éstos no llegan aparecen los problemas.

El fútbol carece de memoria y lo que cuenta es el presente. El pasado es borrado por el parabrisas del tiempo. El entrenador que liberó al Cádiz CF de la condena de la Segunda División B y lo condujo a coquetear con el ascenso a Primera División dos años seguidos está ahora contra las cuerdas. Los malos resultados en la campaña 2018/19 hunden al equipo en las posiciones de descenso en la clasificación, vigésimo a un solo punto del colista –el Córdoba- aunque también a un punto de las plazas de permanencia. Está a tiempo de salir a flote aunque para ello debe reconciliarse con el triunfo.

Cervera afronta una semana complicada que puede ser clave en su futuro. El Cádiz CF encara dos partidos en cinco días, casi sin respiro. El miércoles visita al Real Zaragoza en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey y el domingo vuelve a la Liga para medirse al Sporting de Gijón en el estadio Ramón de Carranza.

El choque de La Romareda no tiene tanta trascendencia al tratarse del torneo copero, aunque la racha negativa de resultados obliga a los amarillos a ofrecer una versión decente. La eliminación no sería un trauma siempre que no fuese con una imagen desastrosa. En todo caso será una prueba para preparar el siguiente compromiso, que sí adquirirá verdadera relevancia.

El partido que de verdad importa esta semana es de Liga contra el cuadro asturiano. Es en ese encuentro en el que el Cádiz CF no puede permitirse otro tropiezo que agravaría la situación del equipo y todavía más la del entrenador.

Una victoria el domingo calmaría las aguas, que ahora bajan revueltas. Serían tres puntos valiosos que seguramente sacarían al Cádiz CF de la zona de descenso y aportarían un plus de tranquilidad y autoestima a la plantilla. Y garantizarían la continuidad de Cervera al menos una semana más. Una derrota colocaría al técnico contra las cuerdas.

En el Cádiz CF no se plantean a día de hoy ninguna medida drástica. Mantienen su confianza en Cervera y esperan que la racha cambie de signo lo antes posible. Nadie en la entidad cadista habla de destitución a día de hoy. El Cádiz CF y Cervera viven semana a semana y los resultados serán los que marquen un camino lleno de obstáculos, aunque el panorama puede quedar despejado con la medicina del triunfo.