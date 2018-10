El club sigue confiando en Cervera

El Cádiz Club Fútbol ya está en zona de descenso a Segunda División B después de encadenar ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria. La situación se vuelve más complicada con el paso de las semanas y el entrenador, Álvaro Cervera, vive su momento más complicado desde que ocupa el banquillo del conjunto amarillo.

Los entrenadores viven de los resultados y cuando éstos no llegan saben que su puesto puede correr peligro. Es la ley no escrita que impera en el universo del balompié. No es el caso de Cervera, que tiene la confianza del club para tratar de transformar en buena la mala racha de un equipo al que no le sale nada.

Pese a la dinámica negativa, en el seno de club no se cuestionan la continuidad del preparador cadista en este punto de la temporada. En el Cádiz consideran que sólo han transcurrido nueve jornadas de Liga y que por tanto hay tiempo de sobra para volver a la senda acecuada. "La temporada es larga", señalaban ayer desde la entidad. Nadie en el club se plantea a día de hoy la destitución de Cervera. Es más, entienden que con dos o tres victorias seguidas el equipo puede remontar el vuelo y abandonar la parte trasera de la clasificación.

El técnico tiene crédito y seguirá en el banquillo en el encuentro contra el Real Zaragoza de la Copa del Rey y en el posterior duelo liguero contra el Sporting de Gijón que se disputa el próximo domingo en el estadio Ramón de Carranza.

En el club hay una lógica preocupación por una racha que no tiene fin pero la confianza en el entrenador se mantiene intacta. Al menos a día de hoy. El mundo del fútbol es cambiante. Todo queda a expensas de los resultados, que ahora no son nada buenos, y los próximos partidos marcarán el futuro de Cervera en el Cádiz. Si llegan los triunfos llegará también la tranquilidad. El equipo vive semana a semana y la próxima se presenta con dos envites de calado, sobre todo el de Liga.

La derrota sufrida ayer en el campo del Extremadura escuece, así como el empate en casa ante el Nástic de Taragona o la anterior derrota en Tenerife. Son los tropiezos más recientes. Las cosas no están saliendo, pero en el Cádiz confían en que llegarán los resultados de la mano de Álvaro Cervera.