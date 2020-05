El lunes más ilusionante para el Cádiz CF

El Cádiz CF mira desde hace bastantes días a la primera semana del mes de junio, sabedor de que las autoridades sanitarias la remarcaban con antelación como la que tiene más posibilidades de abrir la puerta a la casi normalidad en el día a día del equipo en cuanto a los entrenamientos colectivos. El club está a la espera de la confirmación, pero en un principio el día 1 de junio debería ser el principio para ver a la vez sobre un terreno de juego a toda la plantilla, algo imposible desde que los equipos regresaron al trabajo.

El Cádiz entrena este sábado por última vez en la presente semana y todo apunta que también por última vez con dos grupos de 14 futbolistas, tal y como fija ahora mismo el protocolo. Si la desescalada sigue la pauta esperada y se tiene en cuenta la petición de los entrenadores y cuerpos técnicos de disponer de dos semanas con todo el grupo antes de la vuelta de la Liga, lo normal es que el lunes se produzca esa imagen de los campos de trabajo con plantillas al completo.

La cuestión se complica desde el momento en el que la desescalada no está siendo igual en todo el territorio español, lo que es el gran obstáculo que pudiera retrasar lo que se espera para el lunes como agua de mayo en lo concerniente al mundo del fútbol. No cabe duda que si todas las ciudades con equipos en el balompié profesional (Primera y Segunda División A) no pueden pasar a otra fase dentro de la desescalada, se produciría un agravio comparativo en la preparación de los equipos. Y es que en ese supuesto habría conjuntos entrenando a la vez con todos sus jugadores y otros que seguirían con los grupos de 14 por separado.

LaLiga sabe que este extremo provocaría la queja de los equipos afectados por no seguir regresando a la normalidad al ritmo de la mayoría, y ante esta situación se tomaría la decisión de prolongar las sesiones con grupos de 14 futbolistas para todos independientemente del punto de desescalada de su ciudad.

Cabe recordar que el pasado 9 de mayo el Cádiz regresó al trabajo en las instalaciones de El Rosal. Unas primeras sesiones, una vez que los test confirmaron que no existían positivos, que se desarrollaron con la presencia individual de los componentes de la plantilla. Todos menos Fali, que como se sabe retrasó su reincorporación unos días ante el temor de un contagio del Covid-19. A lo largo de esa semana inicial, Álvaro Cervera pudo ver el estado del peso de sus pupilos y el desarrollo de un trabajo individual puramente físico.

La segunda semana permitió aumentar de forma leve el número de futbolistas en una misma sesión, siempre respetando todo el protocolo y sobre todo la distancia social. Los test no dieron ningún susto y el equipo continuó el trabajo hacia la normalidad.

La tercera semana, la que concluye este sábado porque el domingo el equipo descansa, ha dado paso a una imagen diferente con dos grupos de 14 jugadores cada uno. Todo ello en un marco de mayor trabajo con el balón y de ejercicios tácticos, de un cuerpo a cuerpo de los integrantes del plantel que hasta ese momento no se había producido desde la vuelta del equipo a los entrenamientos.

Si se produjera el salto final en la desescalada para el fútbol profesional, este próximo lunes en la ciudad deportiva cadista estarían a la vez en el campo de entrenamiento todos los profesionales más los canteranos que se han unido al trabajo en este atípica pretemporada. Una imagen que no se produce desde mediados de marzo, cuando se decretó la alerta sanitaria y comenzó el confinamiento.

Desde este lunes hasta el regreso de la competición en Segunda A, el Cádiz dispondrá de dos semanas que serán medianamente suficientes en la preparación final siempre que disponga de todos sus efectivos en un mismo entrenamiento. Si no sucediera así y ese salto final sufriera un retraso, no hay que descartar que también afectara la vuelta de la competición atendiendo sobre todo la solicitud de los cuerpos técnicos de disponer de dos semanas de normalidad para trabajar con todo el plantel al completo.