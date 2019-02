En la línea del entrenador

Edu Ramos, que se perdió el encuentro del pasado fin de semana en Tarragona por acumulación de cinco tarjetas amarillas y volverá a estar a disposición del entrenador en el encuentro de este sábado contra el Albacete en el Ramón de Carranza a partir de las 16:00 horas, compareció tras el entrenamiento de este miércoles en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de El Rosal, en donde ofreció un discurso muy del gusto de Álvaro Cervera por lo que se refiere a la importancia que otorga a la concentración defensiva.

Sin ir más lejos, ante el Nástic hubo momentos de superioridad aplastante, aunque al final se ganó con sufrimiento. “Al míster no le gustan los partidos de ida y vuelta. Fue un partido loco y se decantó la moneda a nuestro favor. Es verdad que ganamos y fuimos superiores, pero también podríamos haber perdido. El míster lo que quiere es que el equipo defensivamente dé el 100% y la que tengamos arriba la metamos. Y para eso es fundamental estar defensivamente concentrados los 90 minutos y a partir de ahí en ataque tenemos jugadores que son desequilibrantes”.

"El Albacete es un claro aspirante al ascenso que nos los va a poner muy difícil"

En todo caso, con tres victorias consecutivas no se puede negar que el momento es bueno y guarda relación directa con los refuerzos de enero. “Ahora tenemos muy buena dinámica, se está viendo en los últimos partidos que el equipo ha crecido una barbaridad, y eso es fruto también del trabajo que estamos haciendo diariamente y de los refuerzos de invierno, que nos han ayudado. Se está viendo la recompensa del trabajo”.

Los resultados han empezado a llegar aunque antes tampoco se estaban haciendo las cosas mal. “El trabajo es el mismo de antes, cuando no salían las cosas bien, pero con los fichajes hemos ganado mucho en ataque. Darwin Machís nos está dando mucho en la banda y Querol también está rindiendo a un buen nivel. Juegue quien juegue da el máximo y se están quedando fuera del once jugadores que serían titulares en cualquier otro equipo”.

Eso sí, se echa en falta algo más de equilibrio entre defensa y ataque. “Somos cuatro mediocentros, dos de perfil más defensivos y dos más ofensivos. Esta semana no estuvimos ni Garrido ni yo y al equipo se vio que le costaba un poquito más en defensa. Ahora vuelvo a estar disponible pero será el entrenador el que decida. Los mediocentros a veces queremos salir jugando con la pelota pero al míster no le gusta porque quiere otro fútbol para no encajar goles. Somos dos perfiles distintos: Álex y José Mari más de ataque y Garrido y yo más defensivos”.

Al malagueño le costó entrar cuando llegó, pese a que su polivalencia también le permite actuar como central, pero ahora parece que el entrenador cuenta con él. “Es verdad que no tenía los minutos que quiere un jugador, pero nunca he bajado los brazos y he dado el máximo. Al final, con la ayuda de todos los compañeros, creo que ese trabajo se ve recompensado en tener minutos y en la confianza que te da el entrenador. Sigo trabajando con la misma ilusión y con ganas de dar el 100%”.

Ahora toca el Albacete, un equipo que no se cae de arriba y que mantiene una línea regular. “Está en una dinámica muy buena, se mantiene ahí arriba y lo veo como un claro aspirante para subir a Primera que nos lo va a poner muy difícil. La Liga es muy complicada, cada partido te lo ponen muy difícil. Ahora viene un rival que sabe a lo que juega, defensivamente muy ordenado, así que tenemos que aprovechar nuestras armas para que los tres puntos se queden en Carranza”.

Los manchegos no tienen la obligación de subir, lo que les hace más peligrosos. “Al principio sonaban cuatro o cinco para subir, el Albacete no, pero al final juega más tranquilo, ya ha alcanzado los 50 puntos y no querrán bajarse del carro. Esto es muy largo y lo más importante son los últimos dos meses, cuando se va a vender todo el pescado”.

Los albaceteños viajarán seguramente sin Zozulia por sanción, una ausencia que se antoja clave. “Les da mucho porque es un futbolista determinante en las áreas, pero juegue quien juegue tenemos que estar concentrados, centrarnos en nosotros, hacer las cosas como sabemos ante nuestra gente, que vendrá motivada con los Carnavales. Estoy convencido que todo saldrá bien”.

Los 50 puntos parecen ya a tiro. ¿Sigue siendo el objetivo? “El objetivo es llegar a eso y luego ir partido a partido. Cuanto más arriba acabemos, mejor. Debemos estar centrados en cada semana, entrenar fuerte y seguir trabajando”.

Sobre sus compañeros, todo halagos. “El vestuario es muy sano, de los mejores que he conocido. Hay mucha competencia y gente que se toma a mal no jugar, pero es normal. El que sale rinde al máximo y si no juego apoyaré al compañero. Al final lo que se consigue es el fruto de todo y el compañerismo es fundamental porque se refleja en resultados”.