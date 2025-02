Los jugadores del Cádiz CF disponibles para el partido contra el Cartagena

El Cádiz CF realizó el sábado 8 de febrero el último entrenamiento antes de disputar el domingo el partido contra el Cartagena en el estadio Nuevo Mirandilla. Cuerpo técnico y futbolistas pulieron los últimos detalles de la preparación del encuentro en una sesión desarrollada a puerta cerrada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de El Rosal.

Como es habitual cuando el equipo amarillo ejerce de anfitrión, Gaizka Garitano no decidió la convocatoria o al menos no la dio a conocer de manera pública. Se desconoce si hubo alguna incidencia en el último entrenamiento.

Si no han surgido contratiempos, el preparador cadista puede contar con al menos una veintena de jugadores del primer equipo. No están disponibles los lesionados Roger Martí, Rubén Alcaraz y Brian Ocampo y en principio tampoco el central Luis Hernández mientras no se halle al cien cien una vez que ha sido inscrito en LaLiga en el mercado de invierno.

Los jugadores que a priori están aptos para encarar el partido correspondiente a la 26ª jornada de Liga son los porteros David Gil y José Antonio Caro; los defensas Joseba Zaldua, Iza Carcelén, Fali, Bojan Kovacevic, Víctor Chust, Iker Recio, José Joaquín Matos y Mario Climent; los centrocampistas Fede San Emeterio, Álex Fernández, Gonzalo Escalante, Óscar Melendo y Moussa Diakité; los extremos Rubén Sobrino, Javier Ontiveros y José Antonio de la Rosa; y los delanteros Chris Ramos y Carlos Fernández.

La duda es si el ariete Francisco Mwepu está disponible después de los problemas físicos que le impidieron entrar en la lista del duelo frente al Real Zaragoza. Está abierta la opción de que el técnico recurra al filial para completar la convocatoria.