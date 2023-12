La impotencia de Víctor Chust por su "inexplicable" expulsión y el noble gesto con la afición del Cádiz CF

El partido entre el Celta de Vigo y el Cádiz CF estuvo condicionado por la injusta expulsión que sufrió Víctor Chust poco después de la media hora cuando el conjunto ganaba 0-1. Con diez futbolistas durante más de una hora, al menos arañó un empate que le sirve para mantenerse fuera de la zona de descenso.

Chust fue el protagonista involuntario del encuentro. Su pecado fue un leve agarrón a Iago Aspas en la frontal del área que quizás no fue ni falta pero que le costó la cartulina roja al considerar el colegiado Jesús Gil Manzano que abortó una ocasión manifiesta de gol. En realidad Fali estaba a la par y podía pelear por la pelota, pero el árbitro no quiso saber nada. Ni siquiera fue a consultar el monitor a pie de campo. Si lo hubiese hecho, quizás hubiese rectificado.

Víctor Chust se pronunció a través de su cuenta de X (antes twitter) después del triste episodio acontecido en el estadio de Balaídos. El zaguero no se explica cómo le pudieron expulsar y hasta pide perdón a la hinchada cadista en un gesto de nobleza cuando en realidad él no cometió ningún error. De hecho, muchos seguidores le respondieron que no hay nada que perdonar porque él no se equivocó.

El responsable de la expulsión no fue precisamente el futbolista sino el colegiado y también Carlos del Cerro Grande desde el VAR. Si con el vídeo arbitraje no se corrigió un error clamoroso del juez de la contienda, habría que preguntarse para qué sirve la herramienta tecnológica si está mal utilizada y no se usa para hacer justicia.

Con mucha impotencia por una inexplicable expulsión, quería pedir disculpas a la afición por dejar al equipo con uno menos. Al mismo tiempo agradecer a mis compañeros la entrega y el punto conseguido ⚔️ Seguiremos trabajando más y mejor. @Cadiz_CF pic.twitter.com/lix1jIZUIs — Victor Chust (@ChustVictor) December 5, 2023

El mensaje de Víctor Chust es el siguiente: "Con mucha impotencia por una inexplicable expulsión, quería pedir disculpas a la afición por dejar al equipo con uno menos. Al mismo tiempo agradecer a mis compañeros la entrega y el punto conseguido Seguiremos trabajando más y mejor".

El valenciano recibió numerosos mensajes de apoyo parte de la afición cadista tras el mal trago que pasó en Vigo el pasado lunes 4 de diciembre.