El Huesca ficha a Seoane dos días antes de enfrentarse al Cádiz CF

El Huesca se sigue reforzando y el viernes 30 de enero anunció un nuevo fichaje dos días antes de enfrentarse al Cádiz CF en el encuentro de la 24ª jornada de LaLiga Hypermotion.

El centrocampista Jaime Seoane (Madrid, 1997) regresa al conjunto altoaragonés, llega libre y se convierte así en nuevo jugador azulgrana, con el que queda vinculado hasta final de la presente temporada 2025-26.

Seoane es un futbolista muy completo, con una destacada visión de juego, buen manejo del balón y un notable despliegue físico, cualidades que le permiten aportar equilibrio y calidad en el centro del campo, ha destacado el club oscense en un comunicado.

Cuatro años después, el madrileño regresa al club azulgrana, con el que ya participó en 77 partidos oficiales entre Primera y Segunda División durante tres temporadas y anotó 16 goles.

Tras su paso por el Huesca, Seoane pasó a formar parte del Getafe y, posteriormente, puso rumbo al Real Oviedo, club en el que militó en las últimas dos campañas.

Con el equipo asturiano logró el curso pasado el ascenso a Primera División y ahora el centrocampista regresa a Huesca con el objetivo de aportar su experiencia y calidad a la plantilla azulgrana. Es la cuarta incorporación que concreta el cuadro norteño en el mercado invernal después de Álex Cantero, Jordi Escobar y Joaquín Fernández.