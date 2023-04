Huele a chamusquina: penaltis a favor del Cádiz CF no señalados y uno inexistente concedido al Valencia

La 27ª jornada de Liga dejó un rastro de polémica que aviva la falta de crédito en la que se ha instalado el colectivo de los colegiados sobre después de que se haya sabido que el Barcelona pagó más de 7 millones de euros a José María Enríquez Negreira cuando éste era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El Cádiz CF asistió una vez más a situaciones desagradables.

Los dos equipos más poderosos que luchan con los pequeños en la parte trasera de la clasificación, el Sevilla y el Valencia, se vieron beneficiados por los criterios arbitrales aplicados en jugadas polémicas.

Llama la atención que, en el encuentro entre el Cádiz CF y el Sevilla, con César Soto Grado como juez, la clara mano del sevillista Pape Gueye dentro del área en el minuto 2 quedase sin castigo. Penalti que ni siquiera fue revisado por el monitor.

Todo lo contrario sucedió en el duelo entre el Valencia y el Rayo Vallecano disputado el pasado lunes 3 de abril y resuelto con empate a uno. Ganaban los madrileños 0-1 hasta un penalti muy discutible que propició la igualada definitiva.

El árbitro pitó penalti tras un remate de cabeza de Samuel Lino que llevó el balón hasta el brazo de Balliu colocado justo delante de su pecho. Si no hubiese dado en el brazo, habría ido al cuerpo. El árbitro no pitó nada hasta que fue avisado desde el VAR, vio la acción en el monitor y rectificó. Un penalti más que dudoso, menos claro que la mano de Pape Gueye. Criterios dispares.

En ese mismo encuentro, antes de esa pena máxima, el árbitro señaló penalti a favor del Valencia ¡por una mano de Diakhaby dentro del área del Rayo! ¿Cómo pitó algo que no sucedió? Hubiese sido uno de los mayores escándalos de la Liga de no haber intervenido el VAR, que instó a Jorge Figueroa Vázquez a que viese la jugada en el monitor. Una vez que la revisó, corrigió la decisión

El entrenador del Rayo, Andoni Iraola, se mostró indignado después del partido. ""No puedo decir lo que pienso. Si no, me van a sancionar".

¿Se tiende a salvar del descenso al Sevilla y al Valencia mientras se condena a los modestos a bajar a Segunda? La 27ª jornada sembró dudas. Hasta dos o tres penaltis le pudieron quitar al Cádiz CF en el duelo ante el Sevilla. Además de la mano de Pape Gueye, un pisotón a Espino y un empujón a Fali. El equipo amarillo hizo un mal partido y perdió 0-2, pero se vio perjudicado por las interpretaciones del colegiado.

Lo cierto es que el Valencia, con el empate, sale de la zona de descenso y se ubica en la 17ª posición con 27 puntos, los mismos que tienen el Espanyol (18ª) y el Almería (19ª). Cierra la tabla el Elche con 13. El Cádiz CF reside en la 15ª plaza con 28, igual que el Valladolid en la 16ª.