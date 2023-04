Los errores que provocan el frenazo del Cádiz CF

Poner el foco en exclusiva en los fallos arbitrales conlleva el peligro de caer en el victimismo y la autocomplacencia. Más allá de la polémica, el Cádiz CF pierde demasiados puntos en las últimas fechas arrastrado por sus propias limitaciones.

Las posibilidades de conservar una plaza en Primera División pasan de manera inexcusable por minimizar los errores, que no son pocos en tiempos recientes. La derrota (0-2) en el choque frente al Sevilla se debió en buena medida a despistes en las acciones de los dos goles del cuadro visitante. El primero, tras un saque de esquina mal defendido y culminado por Ocampos en la continuación de la jugada. El segundo, producto de una mala defensa tras un pase muy largo que no fue interceptado.

Un fallo a última hora impidió la victoria del conjunto amarillo en el campo del Almería. Los tres puntos estaban en el bolsillo hasta que un penalti absurdo en la última acción del partido derivó en el empate (1-1) definitivo ante un rival directo al que dio vida.

En el encuentro ante el Getafe, más allá de la que lio Hernández Hernández, los amarillos cometieron imprudencias en su área que acarrearon dos penaltis en contra, el segundo con el tiempo de alargue ya vencido. El primero, por un leve contacto con un atacante del cuadro madrileño que se podía haber evitado. Un 'penaltito' de los que se puede pitar o no y ya se sabe lo que pasa con el Cádiz CF. El segundo, por un mano. Los dos interpretables, los dos contra el equipo amarillo.

Los errores no fueron sólo en materia defensiva. El Cádiz CF no fue capaz de ver puerta en el envite ante el Sevilla, sin puntería en ataque, y en la visita al Almería no supo sentenciar al adversario. Ante el Getafe, como en Almería, no jugó con inteligencia en la prolongación.

Si quiere mantenerse en la máxima categoría, está obligado a acertar en las dos áreas en la recta final del campeonato. La clave está en no hacer concesiones y estar concentrado al cien por cien desde el primer pitido hasta el último.