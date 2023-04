Cádiz CF - Sevilla: otra vez el arbitraje

El Cádiz CF se llevó un duro varapalo con la derrota (0-2) en el duelo andaluz frente al Sevilla disputado en el estadio Nuevo Mirandilla el primer sábado del mes de abril.

El conjunto amarillo sufrió un frenazo en sus aspiraciones de permanencia y el que avanzó fue el cuadro hispalense, que dio un paso hacia ese mismo objetivo. El empate a 28 puntos con el que ambos llegaron al encuentro se deshizo a favor de los hispalenses.

Para no perder costumbre en los últimos tiempos, el Cádiz CF se sintió perjudicado por la actuación del colegiado de tuno, en este caso César Soto Grado sobre el césped y David Medié Jiménez desde el VAR. Una vez más, la sombra de la actuación arbitral deja dudas. Todo ello después después de los recientes escándalos en Almería (dos expulsiones perdonadas a los locales y un penalti en la prolongación), ante el Getafe (dos penaltis en contra, uno con el tiempo añadido ya vencido), contra el Elche (gol en fuera de juego de los franjiverdes)... Qué fácil es pitar penalti en contra de los amarillos y qué difícil a favor.

Y es que en los compases iniciales del partido, una mano clarísima del visitante Pape Gueye dentro del área quedó sin castigo. Luis Hernández hizo uno de sus largos saques de banda y el balón llegó rebotado al brazo del jugador sevillista. La mano no ofreció la más mínima duda, pero la interpretación del árbitro y desde el VAR, a tenor de la decisión adoptada, fue que no se trataba de una acción punible.

Una vez más, el criterio arbitral resultó decisivo y en contra de los intereses del cuadro gaditano. Lo que es penalti en un partido no lo es en otro. La mano de Espino ante el Getafe sí, y la de Gueye no, como expuso el entrenador del conjunto amarillo, Sergio González, que no pasó lo sucedido en la rueda de prensa posterior al encuentro. "La mano del Pacha el otro día contra el Getafe es menor que la que hace Gueye en la posición que le da en la muñeca. Al final lo de VAR es un lío por la ecuanimidad. Y luego hay un pisotón al Pacha que dice que es involuntario", dijo el técnico.

Sergio González se refirió, además de la mano de Gueye, al pisotón que Espino sufrió dentro del área también en la primera parte, con el marcador cero a cero. Otra jugada que perfectamente pudo haber sido señalada como penalti pero que quedó en nada. El lateral se refirió a la mano de Gueye: "Me pareció mano, pero esto es como todo. No se puede hablar porque luego nos sancionan. Es raro, raro".